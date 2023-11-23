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Объединенное фондохранилище планируют создать для музеев Екатеринбурга

В музеях Екатеринбурга планируют создать условия для сохранения экспонатов и мебели

23 ноября 2023, 06:42
Фото: 1MI

Объединенное фондохранилище планируют создать для музеев Екатеринбурга

В Екатеринбурге намерены оборудовать фондохранилище для всех музеев города площадью 6,5 тысяч «квадратов».

Сейчас у трех екатеринбургских музеев имеются хранилища на площади 600 квадратных метров. Только у музея изобразительных искусств есть хранилище, которое отвечает требованиям хранения экспонатов, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Из-за того, что у остальных музеев нет фондохранилищ, которые соответствуют установленным стандартам, они не могут пополнять свои коллекции. Кроме того, некоторые исторические предметы могут терять свои характеристики.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируют создать музейный комплекс, который по своей величине будет вторым по стране после Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

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#Культура#Мебель#Стандарты#Фонд#Искусство#Хранение#Музей изобразительных искусств#Музеи#Экспонаты#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Департамент информполитики
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