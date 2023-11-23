В музеях Екатеринбурга планируют создать условия для сохранения экспонатов и мебели

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Сейчас у трех екатеринбургских музеев имеются хранилища на площади 600 квадратных метров. Только у музея изобразительных искусств есть хранилище, которое отвечает требованиям хранения экспонатов, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Из-за того, что у остальных музеев нет фондохранилищ, которые соответствуют установленным стандартам, они не могут пополнять свои коллекции. Кроме того, некоторые исторические предметы могут терять свои характеристики.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируют создать музейный комплекс, который по своей величине будет вторым по стране после Эрмитажа в Санкт-Петербурге.