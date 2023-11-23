tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В Нижнем Тагиле в новом офисе МФЦ обустроят доступную среду для инвалидов

В новом офисе МФЦ в Нижнем Тагиле сделают удобный доступ для инвалидов

23 ноября 2023, 10:45
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле в новом офисе МФЦ обустроят доступную среду для инвалидов

Офис МФЦ, который должен открыться в Нижнем Тагиле к концу года в здании бывшего «Тагилбанка», будет оборудован необходимым для доступа инвалидов.

Согласно документации, на работы выделено 222,5 тысячи рублей. За эту сумму подрядчику необходимо в течение 40 дней завершить объект.

В помещениях для инвалидов установят указатели, тактильные мнемосхемы, знаки и плитку. В санузле появятся туалетная гарнитура, травмобезопасные крючки и поворотное зеркало. Кроме того, в МФЦ будет работать беспроводная система вызова помощи для маломобильных граждан, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, открытие нового офиса МФЦ в Нижнем Тагиле на улице Ломоносова, 2А затянулось на год. Сейчас после ремонта там идет установка мебели и навигации. Оснастить помещение планируется новой техникой и оборудованием.

Ни подъехать нормально, ни уехать: жители Нижнего Тагила — о парковке у будущего МФЦ
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый офис МФЦ в здании «Тагилбанка» не откроется в Нижнем Тагиле в 2022 годуЗакрытие офиса МФЦ на улице Космонавтов планируется в Нижнем ТагилеНовый в офис МФЦ в здании бывшего «Тагилбанка» обустроит местная фирма
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Открытие#Мфц#Посетители#Тагилбанк#Евгения Сафина#Пандусы#Маломобильные граждане
Подпишитесь
Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
Сегодня, 11:56
«Нет денег — ходи пешком»: в Екатеринбурге депутат призвал поднять стоимость проезда
Сегодня, 09:56
Беспрецедентный дефицит работников зафиксирован в российских регионах
Сегодня, 10:22
Заключенный из Нижнего Тагила отсудил у ФСИН 135 тысяч за невыявленный гепатит С
Сегодня, 09:18
Утренний сюрприз: тагильчане и жители пригорода пожаловались на красный снег и запах
Вчера, 11:20
Гендиректор КАМАЗа лично передал военнослужащим оборудование и автотехнику
Сегодня, 06:57