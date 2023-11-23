В новом офисе МФЦ в Нижнем Тагиле сделают удобный доступ для инвалидов

В помещениях для инвалидов установят указатели, тактильные мнемосхемы, знаки и плитку. В санузле появятся туалетная гарнитура, травмобезопасные крючки и поворотное зеркало. Кроме того, в МФЦ будет работать беспроводная система вызова помощи для маломобильных граждан, выяснила редакция TagilCity.ru.