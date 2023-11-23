В новом офисе МФЦ в Нижнем Тагиле сделают удобный доступ для инвалидов

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Согласно документации, на работы выделено 222,5 тысячи рублей. За эту сумму подрядчику необходимо в течение 40 дней завершить объект.
В помещениях для инвалидов установят указатели, тактильные мнемосхемы, знаки и плитку. В санузле появятся туалетная гарнитура, травмобезопасные крючки и поворотное зеркало. Кроме того, в МФЦ будет работать беспроводная система вызова помощи для маломобильных граждан, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, открытие нового офиса МФЦ в Нижнем Тагиле на улице Ломоносова, 2А затянулось на год. Сейчас после ремонта там идет установка мебели и навигации. Оснастить помещение планируется новой техникой и оборудованием.