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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Водитель маршрутки перекрыл движение карете скорой помощи в Екатеринбурге

Водитель маршрутки обматерил врачей скорой с мигалками в Екатеринбурге

23 ноября 2023, 13:12
Фото: Midjourney

Водитель маршрутки перекрыл движение карете скорой помощи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель маршрутки №48 перекрыл движение автомобилю скорой помощи. В тот момент бригада торопилась на вызов.

По словам очевидцев, водитель еще и выругал «трехэтажным матом» водителя «скорой». Об этом сообщается в телеграм-канале «Безумный Екатеринбург».

На видео слышно, что скорая помощь ехала с включенной сиреной. Также слышно, что водители ругаются, в том числе нецензурно выражаясь. В это время в салоне маршрутки находятся пассажиры.

ЧП произошло в дневное время 23 ноября на улице Вилонова около 14:00 в Пионерском поселке. Отмечается, что водитель маршрутки заблокировал медикам путь, выехав на встречную полосу.

Пользователи соцсетей в комментариях предположили, что водитель маршрутки не знает правил дорожного движения, согласно которым скорую с «мигалками» обязательно нужно пропускать. А кто-то написал, что корреспонденты видят буквально все, что происходит в городе, поэтому «уже страшно выходить на улицу».

Ранее сообщалось, что дебошир матерился и грубил пассажирам в поезде до Нижнего Тагила. Также он разбил бутылку о стену и потребовал, чтобы пассажиры вышли из вагона.

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#Происшествия#Скорая помощь#Водитель#Правила#Дорожное движение#Екатеринбург#Маршрутка#Дарья Сорокина
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