Водитель маршрутки обматерил врачей скорой с мигалками в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
По словам очевидцев, водитель еще и выругал «трехэтажным матом» водителя «скорой». Об этом сообщается в телеграм-канале «Безумный Екатеринбург».
На видео слышно, что скорая помощь ехала с включенной сиреной. Также слышно, что водители ругаются, в том числе нецензурно выражаясь. В это время в салоне маршрутки находятся пассажиры.
ЧП произошло в дневное время 23 ноября на улице Вилонова около 14:00 в Пионерском поселке. Отмечается, что водитель маршрутки заблокировал медикам путь, выехав на встречную полосу.
Пользователи соцсетей в комментариях предположили, что водитель маршрутки не знает правил дорожного движения, согласно которым скорую с «мигалками» обязательно нужно пропускать. А кто-то написал, что корреспонденты видят буквально все, что происходит в городе, поэтому «уже страшно выходить на улицу».
Ранее сообщалось, что дебошир матерился и грубил пассажирам в поезде до Нижнего Тагила. Также он разбил бутылку о стену и потребовал, чтобы пассажиры вышли из вагона.