Заключенный из Нижнего Тагила отсудил у ФСИН 135 тысяч за невыявленный гепатит С

Как выяснила редакция TagilCity.ru, ответчица не согласилась и подала апелляцию. Врач указала, что она контролировала медицинский персонал. В ее должностные обязанности не входило проведение эпидемиологических расследований, так как это является компетенцией ФКУЗ МСЧ-66. Также она заявила, что при проведении служебного расследования не были опрошены сотрудники, работавшие с пациентом.