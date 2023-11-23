Заключенный из Нижнего Тагила отсудил у ФСИН 135 тысяч за невыявленный гепатит С

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
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Updated Сегодня, 09:20
ФСИН России обратилась с иском в суд к работнице колонии и просило взыскать с нее 165,5 тысячи материального ущерба. Причиной этого стала выплата ведомством этой же суммы за компенсацию морального вреда осужденному в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи в одном из исправительном учреждении Нижнего Тагила: 135,5 тысячи ущерба и 30 тысяч судебных расходов.
У заключенного были выявлены антитела к вирусу гепатита С, но клинических признаков заболевания печени не зафиксированы. При этом в целях подтверждения наличия инфекции не были выполнены необходимые исследования крови, — сказано в материалах суда.
Служебное расследование выявило, что начальник отдела организации лечебно-профилактической работы колонии грубо нарушила требования по проведению эпидемиологического расследования осужденному по заболеванию гепатитом С и не ознакомила его с диагнозом в положенные сроки. Добровольно возмещать ущерб женщина отказалась, поэтому ФСИН частично взыскала с нее через суд 62,4 тысячи рублей.
Как выяснила редакция TagilCity.ru, ответчица не согласилась и подала апелляцию. Врач указала, что она контролировала медицинский персонал. В ее должностные обязанности не входило проведение эпидемиологических расследований, так как это является компетенцией ФКУЗ МСЧ-66. Также она заявила, что при проведении служебного расследования не были опрошены сотрудники, работавшие с пациентом.
Свердловский областной суд согласился с доводами врача и отменил в полном объеме решение суда нижестоящей инстанции о взыскании с нее ущерба осужденному.