Женщина сбила двух восьмилетних мальчиков на пешеходном переходе в Первоуральске

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Дети переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В какой-то момент их сбил автомобиль, не предоставив преимущество на дороге, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Пострадавших школьников осмотрели врачи, после чего их отпустили домой. Женщина, сидевшая за рулем машины, привлекалась к административной ответственности 12 раз. По словам горожанки, она не заметила ребят на дороге. В момент аварии она была трезва.
Напомним, 20 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле водитель сбил 13-летнюю девочку, которая шла по дороге к трамваю. С ушибами бедра и головы школьницу отвезли в медучреждение, после чего ее отпустили домой.