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Младшеклассники пострадали в ДТП в Первоуральске

Женщина сбила двух восьмилетних мальчиков на пешеходном переходе в Первоуральске

23 ноября 2023, 04:29
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Младшеклассники пострадали в ДТП в Первоуральске

54-летняя женщина, управлявшая иномаркой Hyundai Accent, сбила двух восьмилетних мальчиков в Первоуральске. ДТП произошло вечером 22 ноября 2023 года.

Дети переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В какой-то момент их сбил автомобиль, не предоставив преимущество на дороге, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пострадавших школьников осмотрели врачи, после чего их отпустили домой. Женщина, сидевшая за рулем машины, привлекалась к административной ответственности 12 раз. По словам горожанки, она не заметила ребят на дороге. В момент аварии она была трезва.

Напомним, 20 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле водитель сбил 13-летнюю девочку, которая шла по дороге к трамваю. С ушибами бедра и головы школьницу отвезли в медучреждение, после чего ее отпустили домой.

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