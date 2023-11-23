tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Житель Нижнего Тагила отправился на СВО ради выплаты алиментов сыну

Житель Нижнего Тагила задолжал сыну 300 тысяч и поехал на СВО

23 ноября 2023, 07:13
Фото: 1MI

Житель Нижнего Тагила отправился на СВО ради выплаты алиментов сыну

В Нижнем Тагиле мужчина поехал в зону СВО ради того, чтобы выплатить 12-летнему сыну алименты. Ранее мужчина отбывал наказание в исправительном учреждении.

Изначально ГУФССП по региону возбудило исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка мужчины. Долг достиг почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что подросток находится в воспитательном учреждении как ребенок, оказавшийся в социально-опасном положении. Это связано с тем, что его отец не работает, не занимается воспитанием сына и избегает алиментов.

Теперь мужчина решил отправиться в зону СВО для того, чтобы оплатить долг по алиментам.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области судебные приставы разыскали должника, который прятался от долгов, разъезжая по России.

Предложение передать обязанность платить алименты государству вызывает споры
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Нижнего Тагила выплатил более миллиона алиментов после «подсказки» приставовВ Ревде местного жителя осудили за 1,4 млн долгов по алиментамВ Екатеринбурге мужчина выплатил миллион алиментов после ареста его автомобиля
#Происшествия#Нижний Тагил#Операция на Украине#Алименты#Взыскание#СВО#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Утренний сюрприз: тагильчане и жители пригорода пожаловались на красный снег и запах
Вчера, 11:20
Министр инвестиций и развития региона встретился с бизнесменами Нижнего Тагила
Вчера, 14:27
Мошенники? Липовый поиск зомби ведется в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:05
«Это ядро предпринимателей»: замглавы Тагила встретился с бизнесменами и министром
Вчера, 15:11
Последствия ДТП в Тагиле: ЕВРАЗ предупрежден о нарушении ПДД водителями НТМК
Вчера, 12:05
Гендиректор КАМАЗа лично передал военнослужащим оборудование и автотехнику
Сегодня, 06:57