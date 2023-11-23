Житель Нижнего Тагила задолжал сыну 300 тысяч и поехал на СВО

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Изначально ГУФССП по региону возбудило исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка мужчины. Долг достиг почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что подросток находится в воспитательном учреждении как ребенок, оказавшийся в социально-опасном положении. Это связано с тем, что его отец не работает, не занимается воспитанием сына и избегает алиментов.
Теперь мужчина решил отправиться в зону СВО для того, чтобы оплатить долг по алиментам.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области судебные приставы разыскали должника, который прятался от долгов, разъезжая по России.