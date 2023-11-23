Жительница Туринска выпрыгнула в окно в попытке спастись от убийцы

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Силовики уже задержали предполагаемого злоумышленника, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ЧП произошло 16 июня в доме по улице Спорта в Туринске. Мужчина поссорился с девушкой, запер ее в квартире и спрятал ключ. После этого он вооружился ножом, стал бить девушку и говорить, что убьет ее.
В результате жертве удалось вырваться из рук злоумышленника и выпрыгнуть из окна второго этажа. Это ей удалось со второй попытки. Девушка травмировалась.
Мужчину обвиняют по двум статьям: угроза убийством и незаконное лишение свободы человека с использованием оружия. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Дело уже направлено в суд.