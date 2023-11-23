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Published Сегодня, 08:06

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Updated Сегодня, 08:09

В Туринске девушка убегала от мужчины с ножом и выпрыгнула в окно

Жительница Туринска выпрыгнула в окно в попытке спастись от убийцы

23 ноября 2023, 08:06
Фото: 1MI

В Туринске девушка убегала от мужчины с ножом и выпрыгнула в окно

В Туринске девушка выпрыгнула в окно. Сделала она это, потому что убегала от мужчины, который угрожал убить ее.

Силовики уже задержали предполагаемого злоумышленника, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ЧП произошло 16 июня в доме по улице Спорта в Туринске. Мужчина поссорился с девушкой, запер ее в квартире и спрятал ключ. После этого он вооружился ножом, стал бить девушку и говорить, что убьет ее.

В результате жертве удалось вырваться из рук злоумышленника и выпрыгнуть из окна второго этажа. Это ей удалось со второй попытки. Девушка травмировалась.

Мужчину обвиняют по двум статьям: угроза убийством и незаконное лишение свободы человека с использованием оружия. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Дело уже направлено в суд.

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#Происшествия#Травма#Нож#Туринск#Угроза убийством#Силовики#Убийца#Дарья Сорокина
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