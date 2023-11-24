12-летний мальчик утонул в бассейне на тренировке в Свердловской области

Posted Сегодня, 19:56
Published Сегодня, 19:56
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
Трагедия произошла 24 ноября, подросток захлебнулся водой в бассейне во время группового занятия. Заметив это, инструктор достала его из воды и начала делать искусственное дыхание. Позже к реанимации подключились медперсонал и сотрудники скорой помощи, однако спасти мальчика не удалось.
В связи с несчастным случаем прокуратура начала проверку работы инструкторов и насколько своевременно и правильно была оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалось о 8-летней девочке, которая провалилась под лед в Артемовском и утонула. При этом всего в 150 метрах от места трагедии расположен мост через речку.