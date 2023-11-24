tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:56

Published Сегодня, 19:56

Modified Сегодня, 19:58

Updated Сегодня, 19:58

12-летний мальчик утонул в бассейне на тренировке в Свердловской области

12-летний мальчик утонул в бассейне на тренировке в Свердловской области

24 ноября 2023, 19:56
Фото: Midjourney
Мальчика пытались реанимировать на месте происшествия, но спасти его не удалось, сообщили в прокуратуре города Полевской.

Трагедия произошла 24 ноября, подросток захлебнулся водой в бассейне во время группового занятия. Заметив это, инструктор достала его из воды и начала делать искусственное дыхание. Позже к реанимации подключились медперсонал и сотрудники скорой помощи, однако спасти мальчика не удалось.

В связи с несчастным случаем прокуратура начала проверку работы инструкторов и насколько своевременно и правильно была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось о 8-летней девочке, которая провалилась под лед в Артемовском и утонула. При этом всего в 150 метрах от места трагедии расположен мост через речку.

Бастрыкин заинтересовался смертью беременной женщины из Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Четыре человека пострадали в ДТП на Полевском трактеСвердловские врачи рассказали, как дети благополучных семей могут заболеть гепатитомВсе по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву
#Проверка#Свердловская область#Гибель#Вода#Полевской#Тренировка#Бассейн#Плавание#Реанимация#Екатеринбург#Медпомощь#12-летний мальчик#Физкультурно-спортивный комплекс#Захлебнулся#Инструкторы
Подпишитесь
«Радовались, как дети»: в Нижний Тагил прибыл поезд Деда Мороза
Сегодня, 08:52
Владислав Пинаев поздравил тагильчанок в перинатальном центре с Днем матери
Сегодня, 07:29
Стали известны тарифы на электричество в Свердловской области в 2024 году
Сегодня, 15:05
Сколько стоит баночка красной икры в Нижнем Тагиле?
Сегодня, 14:11
Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
Вчера, 11:56
Жители Нижнего Тагила чаще всего травились алкоголем и лекарствами
Сегодня, 13:37