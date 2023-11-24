12-летний мальчик утонул в бассейне на тренировке в Свердловской области

Трагедия произошла 24 ноября, подросток захлебнулся водой в бассейне во время группового занятия. Заметив это, инструктор достала его из воды и начала делать искусственное дыхание. Позже к реанимации подключились медперсонал и сотрудники скорой помощи, однако спасти мальчика не удалось.