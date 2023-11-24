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Бастрыкин поручил провести проверку по факту смерти беременной в Нижнем Тагиле

Бастрыкин заинтересовался смертью беременной женщины из Нижнего Тагила

24 ноября 2023, 03:49
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил провести проверку по факту смерти беременной в Нижнем Тагиле

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверочные мероприятия по факту гибели беременной женщины из Нижнего Тагила.

Докладывать о результатах проверки главе ведомства будет исполняющий обязанности руководителя свердловского СК Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Поводом для проверки стало подозрение в том, что смерть тагильчанки связана с неоказанной ей квалифицированной помощи. Ход мероприятия стоит на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Напомним, 28 сентября 2023 года женщина должна была лечь на сохранение в роддом, однако ей отказали в госпитализации. Горожанка скончалась по пути домой.

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