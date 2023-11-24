Бастрыкин заинтересовался смертью беременной женщины из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
Докладывать о результатах проверки главе ведомства будет исполняющий обязанности руководителя свердловского СК Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Поводом для проверки стало подозрение в том, что смерть тагильчанки связана с неоказанной ей квалифицированной помощи. Ход мероприятия стоит на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.
Напомним, 28 сентября 2023 года женщина должна была лечь на сохранение в роддом, однако ей отказали в госпитализации. Горожанка скончалась по пути домой.