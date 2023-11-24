Более 6000 терминалов для оплаты улыбкой установил Сбер в Свердловской области

Более 6200 терминалов для оплаты покупок улыбкой Сбер установил в Свердловской области. Новые устройства поддерживают оплату не только по картам и QR-коду, но и по биометрии. С их помощью можно расплатиться в торговой точке, даже если с собой нет наличных, банковской карты и телефона.

Сервис «Оплата улыбкой» доступен клиентам Сбера. Активировать его можно в приложении Сбербанк Онлайн. Для этого необходимо подключить опцию распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. Помочь в подключении может виртуальный ассистент в приложении «Сбербанк онлайн», которому нужно сказать: «Оплата улыбкой». После этого для совершения покупки будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина. Оплата до 1000 рублей будет проходить автоматически, а для более дорогих операций потребуется ввести код. Терминалы для оплаты по биометрическим данным установлены в магазинах таких популярных торговых сетей, как «Кировский», «Монетка», «Гипербола», «Светофор», Продукты «Ермолино», в аптеках «Апрель», магазинах одежды и обуви Zenden, Gloria Jeans, Ostin и во многих других точках всех категорий потребительских товаров. В Екатеринбурге сейчас работает более 3000 терминалов с новой технологией, в Нижнем Тагиле — свыше 550. На третьем месте по количеству Каменск-Уральский, в котором оплатить покупки по биометрии можно более чем в 350 устройствах. Стоит отметить, что приобщиться к современным технологиям можно не только в крупных населенных пунктах Свердловской области, но и в небольших поселках и деревнях, где также появляются терминалы для оплаты улыбкой. Использование биометрических данных кардинально меняет клиентский опыт, ведь покупки становятся быстрее и удобнее. Не надо переживать, что забыли кошелек или телефон дома, когда у вас активирован сервис «Оплата улыбкой». Интерес к такому способу оплаты продолжает расти, и до конца года мы планируем заменить треть от общего количества терминалов Сбера на территории Свердловской области на биоэквайринговые, — рассказал управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.