tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Более 6000 терминалов для оплаты улыбкой установил Сбер в Свердловской области

Более 6000 терминалов для оплаты улыбкой установил Сбер в Свердловской области

24 ноября 2023, 09:53
Фото: Сбер
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KYGwv
Более 6200 терминалов для оплаты покупок улыбкой Сбер установил в Свердловской области. Новые устройства поддерживают оплату не только по картам и QR-коду, но и по биометрии. С их помощью можно расплатиться в торговой точке, даже если с собой нет наличных, банковской карты и телефона.

Сервис «Оплата улыбкой» доступен клиентам Сбера. Активировать его можно в приложении Сбербанк Онлайн. Для этого необходимо подключить опцию распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. Помочь в подключении может виртуальный ассистент в приложении «Сбербанк онлайн», которому нужно сказать: «Оплата улыбкой».

После этого для совершения покупки будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина. Оплата до 1000 рублей будет проходить автоматически, а для более дорогих операций потребуется ввести код.

Терминалы для оплаты по биометрическим данным установлены в магазинах таких популярных торговых сетей, как «Кировский», «Монетка», «Гипербола», «Светофор», Продукты «Ермолино», в аптеках «Апрель», магазинах одежды и обуви Zenden, Gloria Jeans, Ostin и во многих других точках всех категорий потребительских товаров.

В Екатеринбурге сейчас работает более 3000 терминалов с новой технологией, в Нижнем Тагиле — свыше 550. На третьем месте по количеству Каменск-Уральский, в котором оплатить покупки по биометрии можно более чем в 350 устройствах.

Стоит отметить, что приобщиться к современным технологиям можно не только в крупных населенных пунктах Свердловской области, но и в небольших поселках и деревнях, где также появляются терминалы для оплаты улыбкой.

Использование биометрических данных кардинально меняет клиентский опыт, ведь покупки становятся быстрее и удобнее. Не надо переживать, что забыли кошелек или телефон дома, когда у вас активирован сервис «Оплата улыбкой». Интерес к такому способу оплаты продолжает расти, и до конца года мы планируем заменить треть от общего количества терминалов Сбера на территории Свердловской области на биоэквайринговые, — рассказал управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
#Общество#Нижний Тагил#Каменск-Уральский#Свердловская область#Оплата#Терминал#Сбербанк#Торговая сеть#Улыбка#Екатеринбург#Сбер#Анастасия Имамахметова#Безналичная оплата#Биометрия
Подпишитесь
«Радовались, как дети»: в Нижний Тагил прибыл поезд Деда Мороза
Сегодня, 08:52
Владислав Пинаев поздравил тагильчанок в перинатальном центре с Днем матери
Сегодня, 07:29
Беспрецедентный дефицит работников зафиксирован в российских регионах
Вчера, 10:22
Двухлетняя девочка чуть не погибла в сугробе в Серове
Сегодня, 07:37
Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
Вчера, 11:56
Гендиректор КАМАЗа лично передал военнослужащим оборудование и автотехнику
Вчера, 06:57