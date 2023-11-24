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Дворы Екатеринбурга затопило из-за коммунальной аварии

Будет каток: дворы и машины в Екатеринбурге залило водой из-за коммунальной аварии

24 ноября 2023, 05:50
Фото: ИА «Ночные новости»

Дворы Екатеринбурга затопило из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге произошел потоп во дворах на улице Татищева. Причиной стала коммунальная авария. ЧП случилось вечером 23 ноября 2023 года.

Как рассказали местные жители, вода поднялась наверх из колодца на парковке и распространилась по всей улице. В связи с этим в домах отключили воду, пишет Е1.

Вскоре к месту потопа приехали сотрудники экстренной службы. Холодная вода была перекрыта, после этого рабочие уехали. Местный житель расчищал дороги во дворе от снежной «каши».

Фото: ИА «Ночные новости»

В «Водоканале» сообщили, что холодную воду жильцам включат до восьми вечера 24 ноября.

Напомним, 28 октября 2023 года в Екатеринбурге произошел потоп в микрорайоне Солнечный из-за аварии на насосной станции. Как рассказали горожане, на месте парковки через некоторое время вода замерзла и превратилась в лед.

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