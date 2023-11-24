Будет каток: дворы и машины в Екатеринбурге залило водой из-за коммунальной аварии

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Как рассказали местные жители, вода поднялась наверх из колодца на парковке и распространилась по всей улице. В связи с этим в домах отключили воду, пишет Е1.
Вскоре к месту потопа приехали сотрудники экстренной службы. Холодная вода была перекрыта, после этого рабочие уехали. Местный житель расчищал дороги во дворе от снежной «каши».
В «Водоканале» сообщили, что холодную воду жильцам включат до восьми вечера 24 ноября.
Напомним, 28 октября 2023 года в Екатеринбурге произошел потоп в микрорайоне Солнечный из-за аварии на насосной станции. Как рассказали горожане, на месте парковки через некоторое время вода замерзла и превратилась в лед.