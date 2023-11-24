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Два автомобиля столкнулись на трассе Полевской — Екатеринбург

Четыре человека пострадали в ДТП на Полевском тракте

24 ноября 2023, 03:28
Фото: 1MI

Два автомобиля столкнулись на трассе Полевской — Екатеринбург

Два легковых автомобиля столкнулись между собой на Полевском тракте. Есть пострадавшие. ДТП случилось 23 ноября 2023 года.

В результате аварии пострадали четыре человека, всех их госпитализировали в больницу. Трое находятся в реанимации, один в травматологическом отделении, рассказали в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.

На место ЧП выезжала комплексная бригада Центра медицины катастроф. Обстоятельства случившегося инцидента пока неизвестны.

Напомним, 23 ноября 2023 года на трассе Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП между двумя грузовиками. В результате случившегося погиб человек. Движение на дорожном участке было ограничено. Автоинспекторы устанавливают подробности аварии.

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