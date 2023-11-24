Четыре человека пострадали в ДТП на Полевском тракте

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
В результате аварии пострадали четыре человека, всех их госпитализировали в больницу. Трое находятся в реанимации, один в травматологическом отделении, рассказали в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.
На место ЧП выезжала комплексная бригада Центра медицины катастроф. Обстоятельства случившегося инцидента пока неизвестны.
Напомним, 23 ноября 2023 года на трассе Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП между двумя грузовиками. В результате случившегося погиб человек. Движение на дорожном участке было ограничено. Автоинспекторы устанавливают подробности аварии.