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Published Сегодня, 18:35

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Дед Мороз вернул в детство жителей Свердловской области, а Пинаев поздравил рожениц

Дед Мороз вернул в детство жителей Свердловской области, а Пинаев поздравил рожениц

24 ноября 2023, 18:35
Фото: Midjourney
Дед Мороз порадовал малышей и вернул родителей в детство. Владислав Пинаев поздравил дам с Днем матери. Что общего у алкоголя и лекарства, а также девочка, сугроб, баночка красной икры и цены на нее: самое важное, что произошло 24 ноября в Нижнем Тагиле.

24 ноября в Нижнем Тагиле остановился поезд Деда Мороза. Люди, желающие стать чуть ближе к чуду, приезжали из разных городов Свердловской области увидеть этот праздничный поезд, украшенный в новогодней стилистке. Журналист издания TagilCity.ru также посетил вагоны волшебного состава и взглянул на сказку изнутри.

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В субботу, 24 ноября глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил подарки молодым мамам, которые недавно стали родителями и находятся под наблюдением врачей в перинатальном центре. Женщин поздравили с наступающим Днем матери, который отмечается в России каждое последнее воскресенье ноября. В качестве презента были подарки с символикой Демидовской городской больницы.

Владислав Пинаев поздравил тагильчанок в перинатальном центре с Днем матери
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За девять месяцев 2023 года в Нижнем Тагиле было зафиксировано 411 случаев острого отравления дома. В большинстве случаев причиной отравлений стали алкогольные напитки или лекарства. Специалисты напоминают о необходимости быть осторожными принимая лекарства. Необходимо избегать передозировок, внимательно читать инструкцию перед применением и хранить медикаменты в недоступном для детей месте. Кроме того, необходимо контролировать, как принимают лекарства пожилые люди.

Жители Нижнего Тагила чаще всего травились алкоголем и лекарствами
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В Серове произошел инцидент с двухлетней девочкой, которая вышла на улицу без разрешения родителей и пропала на несколько часов. Ее обнаружили позже в сугробе, и она была доставлена в больницу с переохлаждением. Родители ребенка оставили его со старшей сестрой и ушли на работу. Пока сестра спала, малышка вышла на улицу. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. Прокуратура Свердловской области начала проверку по данному факту.

Двухлетняя девочка чуть не погибла в сугробе в Серове
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Недавно стало известно, сколько стоит красная икра в Нижнем Тагиле. Как правило, перед Новым годом многие жители города задумываются о том, какое блюдо будет стоять на их столе. И одним из самых популярных вариантов является красная икра. Однако, сколько стоит этот деликатес на данный момент? Об этом рассказала редакция TagilCity.ru.

Сколько стоит баночка красной икры в Нижнем Тагиле?
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