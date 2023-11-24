Дед Мороз вернул в детство жителей Свердловской области, а Пинаев поздравил рожениц

В Серове произошел инцидент с двухлетней девочкой, которая вышла на улицу без разрешения родителей и пропала на несколько часов. Ее обнаружили позже в сугробе, и она была доставлена в больницу с переохлаждением. Родители ребенка оставили его со старшей сестрой и ушли на работу. Пока сестра спала, малышка вышла на улицу. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. Прокуратура Свердловской области начала проверку по данному факту.