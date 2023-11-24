Дед Мороз вернул в детство жителей Свердловской области, а Пинаев поздравил рожениц

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
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Updated Сегодня, 18:37
24 ноября в Нижнем Тагиле остановился поезд Деда Мороза. Люди, желающие стать чуть ближе к чуду, приезжали из разных городов Свердловской области увидеть этот праздничный поезд, украшенный в новогодней стилистке. Журналист издания TagilCity.ru также посетил вагоны волшебного состава и взглянул на сказку изнутри.
В субботу, 24 ноября глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил подарки молодым мамам, которые недавно стали родителями и находятся под наблюдением врачей в перинатальном центре. Женщин поздравили с наступающим Днем матери, который отмечается в России каждое последнее воскресенье ноября. В качестве презента были подарки с символикой Демидовской городской больницы.
За девять месяцев 2023 года в Нижнем Тагиле было зафиксировано 411 случаев острого отравления дома. В большинстве случаев причиной отравлений стали алкогольные напитки или лекарства. Специалисты напоминают о необходимости быть осторожными принимая лекарства. Необходимо избегать передозировок, внимательно читать инструкцию перед применением и хранить медикаменты в недоступном для детей месте. Кроме того, необходимо контролировать, как принимают лекарства пожилые люди.
В Серове произошел инцидент с двухлетней девочкой, которая вышла на улицу без разрешения родителей и пропала на несколько часов. Ее обнаружили позже в сугробе, и она была доставлена в больницу с переохлаждением. Родители ребенка оставили его со старшей сестрой и ушли на работу. Пока сестра спала, малышка вышла на улицу. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. Прокуратура Свердловской области начала проверку по данному факту.
Недавно стало известно, сколько стоит красная икра в Нижнем Тагиле. Как правило, перед Новым годом многие жители города задумываются о том, какое блюдо будет стоять на их столе. И одним из самых популярных вариантов является красная икра. Однако, сколько стоит этот деликатес на данный момент? Об этом рассказала редакция TagilCity.ru.