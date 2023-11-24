Депутат гордумы Екатеринбурга проехал на автобусе. Ему не понравилось

Напомним, что ранее другой депутат призвал граждан, у которых не хватает денег на транспорт, ходить пешком. «Не нравится, нет денег — ходи пешком», сказал парламентарий Александр Колесников, чем вызвал негодование екатеринбуржцев. Они даже создали петицию против идеи увеличения цены за проезд.