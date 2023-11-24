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Published Сегодня, 12:39

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Updated Сегодня, 12:41

Депутат из Екатеринбурга остался недоволен поездкой на автобусе

Депутат гордумы Екатеринбурга проехал на автобусе. Ему не понравилось

24 ноября 2023, 12:39
Фото: 1MI

Депутат из Екатеринбурга остался недоволен поездкой на автобусе

Депутат Гордумы Виталий Чачин проехался на автобусе. После этого он рассказал, что ему не понравилось.

Он назвал ситуацию с общественным транспортом в Екатеринбурге близкой к кризисной.

Я уверен, что в интересах как депутатов, так и мэрии, преодолеть кадровый дефицит. Поговорю с коллегами о коллективном обращении к городским властям о необходимости индексации зарплат работников транспортной сферы, — высказался Виталий.
Фото: Фото со страницы во "ВКонтакте" Виталия Чачина

Напомним, что ранее другой депутат призвал граждан, у которых не хватает денег на транспорт, ходить пешком. «Не нравится, нет денег — ходи пешком», сказал парламентарий Александр Колесников, чем вызвал негодование екатеринбуржцев. Они даже создали петицию против идеи увеличения цены за проезд.

«Нет денег — ходи пешком»: в Екатеринбурге депутат призвал поднять стоимость проезда
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#Автобус#Зарплата#Депутат#Общественный транспорт#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Кадровый дефицит
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