tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

В Серове двухлетняя девочка несколько часов пролежала в сугробе

Двухлетняя девочка чуть не погибла в сугробе в Серове

24 ноября 2023, 07:37
Фото: 1MI

В Серове двухлетняя девочка несколько часов пролежала в сугробе

В Серове двухлетняя девочка ушла гулять одна и была найдена через несколько часов в сугробе. Она была доставлена в больницу с переохлаждением.

Инцидент случился 23 ноября. Девочку утром родители оставили со страшей сестрой и ушли на работу. Пока сестра спала, ребенок вышел на улицу, одевшись в верхнюю одежду. В результате днем ее нашел отец, который пришел на обед. Дочка лежала в сугробе и не подавала признаков жизни.

Девочка была госпитализирована с переохлаждением. Прокуратура Свердловской области уже проводит проверку по данному факту.

Напомним, 10 октября в Екатеринбурге было найдено тело 46-летнего мужчины. Преполагается, что он замерз насмерть.

Мужчина на автомобиле сбил школьницу в Нижнем Тагиле. Девочка шла к трамваю
Узнать подробнее
Читайте также:
Воспитателю детсада в Екатеринбурге, где умерла девочка, грозит до трех лет тюрьмыВ Березовском мужчина убил 2-летнюю девочку. Он хотел, чтобы она успокоиласьВ Реже подростки напали на девочку-инвалида и записали это на видео
#Происшествия#Больница#Дети#Свердловская область#Серов#Родители#Пострадавшие#18+#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
Вчера, 11:56
«Нет денег — ходи пешком»: в Екатеринбурге депутат призвал поднять стоимость проезда
Вчера, 09:56
Беспрецедентный дефицит работников зафиксирован в российских регионах
Вчера, 10:22
Заключенный из Нижнего Тагила отсудил у ФСИН 135 тысяч за невыявленный гепатит С
Вчера, 09:18
Утренний сюрприз: тагильчане и жители пригорода пожаловались на красный снег и запах
22 ноября, 11:20
Гендиректор КАМАЗа лично передал военнослужащим оборудование и автотехнику
Вчера, 06:57