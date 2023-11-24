Двухлетняя девочка чуть не погибла в сугробе в Серове

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
Инцидент случился 23 ноября. Девочку утром родители оставили со страшей сестрой и ушли на работу. Пока сестра спала, ребенок вышел на улицу, одевшись в верхнюю одежду. В результате днем ее нашел отец, который пришел на обед. Дочка лежала в сугробе и не подавала признаков жизни.
Девочка была госпитализирована с переохлаждением. Прокуратура Свердловской области уже проводит проверку по данному факту.
Напомним, 10 октября в Екатеринбурге было найдено тело 46-летнего мужчины. Преполагается, что он замерз насмерть.