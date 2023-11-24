Двухлетняя девочка чуть не погибла в сугробе в Серове

Инцидент случился 23 ноября. Девочку утром родители оставили со страшей сестрой и ушли на работу. Пока сестра спала, ребенок вышел на улицу, одевшись в верхнюю одежду. В результате днем ее нашел отец, который пришел на обед. Дочка лежала в сугробе и не подавала признаков жизни.