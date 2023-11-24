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Екатеринбург стал одним из лидеров по стоимости аренды однушек

Екатеринбург вошел в топ-3 городов с самой дорогой арендой однушек

24 ноября 2023, 16:29
Фото: 1MI

Екатеринбург стал одним из лидеров по стоимости аренды однушек

Екатеринбург оказался в числе городов-миллионников с самой высокой арендной платой за однокомнатные квартиры. Кроме уральской столицы, дорого обходится аренда жилья в Москве и Санкт-Петербурге.

Так, в среднем стоимость аренды в месяц за год увеличилась на 25%. Это 25 тысяч рублей. Средняя цена съема однокомнатной квартиры по России является 22 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе «Авито. Недвижимость».

В 2023 году ставка долгосрочного съема жилья в Екатеринбурге стала выше на 30,4% в сравнении с 2022 годом и сейчас составляет 30 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года особенно увеличилась стоимость на съем трехкомнатных квартир, которая в настоящее время составляет 46 тысяч рублей. За двухкомнатные квартиры екатеринбуржцам приходится платить в среднем 32 тысячи рублей.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудники сферы образования тратят 70% от своего заработка на оплату съемного жилья.

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