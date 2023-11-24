Екатеринбург вошел в топ-3 городов с самой дорогой арендой однушек

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Так, в среднем стоимость аренды в месяц за год увеличилась на 25%. Это 25 тысяч рублей. Средняя цена съема однокомнатной квартиры по России является 22 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе «Авито. Недвижимость».
В 2023 году ставка долгосрочного съема жилья в Екатеринбурге стала выше на 30,4% в сравнении с 2022 годом и сейчас составляет 30 тысяч рублей.
В ноябре 2023 года особенно увеличилась стоимость на съем трехкомнатных квартир, которая в настоящее время составляет 46 тысяч рублей. За двухкомнатные квартиры екатеринбуржцам приходится платить в среднем 32 тысячи рублей.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудники сферы образования тратят 70% от своего заработка на оплату съемного жилья.