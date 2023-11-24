Губернатор Подмосковья Воробьев помог провести телемост с бойцами СВО и их родными

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Мероприятие организовали в рамках Дня матери, празднование которого проходит 26 ноября, сообщает РИАМО. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к бойцам со словами о том, что присоединяется к теплым словам матерей военнослужащих.
Женщины приехали из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Подольска, Коломны и Каширы, чтобы увидеть своих сыновей-героев. Среди них — Наталья Кульнева. Ее сын в декабре героически погиб при выполнении боевого задания. Наталья возглавляет штаб Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире и постоянно поддерживает связь с однополчанами сына, отправляя им фронтовые письма. Бойцы стали называть ее мамой полка и очень хотели познакомиться с ней лично. Наталья Кульнева рассказала, что писала ребятам, что их встреча под штандартами полка обязательно состоится. И сегодня произошла встреча и мам, и защитников, которые бок о бок находятся на передовой.
Такая онлайн-встреча проводится в Подмосковье уже не впервый раз. Ранее в феврале текущего года в преддверии Дня защитника Отечества аналогичный телемост провели из Кантемировской дивизии — онлайн-встречу организовали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества» в Красногорске.
«Мы бываем в нем регулярно, чтобы убедиться, что все те мероприятия, которые должны здесь проходить по замыслу нашего президента, успешно реализуются. Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда, знаю, что работа тут хорошо организована, — сказал Андрей Воробьев.
Участницей проведенного телемоста также стала председатель госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева. По ее словам, очень хочется, чтобы все мамы бойцов знали, что фонд «Защитники Отечества», который был создан по инициативе главы России, будет всегда рядом и окажет всю необходимую поддержку, включая социальное и медицинское сопровождение, обучение, переобучение, трудоустройство, решение любых бытовых проблем. Она подчеркнула, что важно, чтобы мамы военнослужащих были объединены, а также чувствовали поддержку со стороны общества и государства.
Руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова рассказала, что на данный момент самым большим запросом, который поступает от военнослужащих, является реабилитацию. Она отметила, что на территории Московской области есть центр «Ясенки», в котором проводят полномасштабную реабилитацию военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и фонд помогает бойцам ее пройти.