Губернатор Подмосковья Воробьев помог провести телемост с бойцами СВО и их родными

Женщины приехали из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Подольска, Коломны и Каширы, чтобы увидеть своих сыновей-героев. Среди них — Наталья Кульнева. Ее сын в декабре героически погиб при выполнении боевого задания. Наталья возглавляет штаб Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире и постоянно поддерживает связь с однополчанами сына, отправляя им фронтовые письма. Бойцы стали называть ее мамой полка и очень хотели познакомиться с ней лично. Наталья Кульнева рассказала, что писала ребятам, что их встреча под штандартами полка обязательно состоится. И сегодня произошла встреча и мам, и защитников, которые бок о бок находятся на передовой.