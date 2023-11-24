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Криминальный авторитет в Екатеринбурге отправлен под стражу за дебош

Криминальный авторитет будет находиться под стражей в Екатеринбурге два месяца

24 ноября 2023, 04:40
Фото: 1MI

Криминальный авторитет в Екатеринбурге отправлен под стражу за дебош

Криминальный авторитет Александр Дисков был отправлен в СИЗО на два месяца. Причиной его закрытия стал устроенный им скандал возле клуба.

Мужчина обвиняется в покушении на убийство. По решению суда под стражей он будет находиться до 21 января 2024 года, пишет Ура.ру.

При этом известно, что Дисков свою вину не признал.

Напомним, 12 ноября 2023 года екатеринбуржец около клуба избил нескольких молодых людей, с которыми вступил в конфликт, а затем стал стрелять из пистолета в иномарку Cadillac.

После этого мужчина вместе со своей девушкой скрылся с места происшествия и улетел в Дубай. Когда он вернулся в Екатеринбург, его задержали в аэропорту Кольцово.

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