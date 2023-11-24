Криминальный авторитет будет находиться под стражей в Екатеринбурге два месяца

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:40
Мужчина обвиняется в покушении на убийство. По решению суда под стражей он будет находиться до 21 января 2024 года, пишет Ура.ру.
При этом известно, что Дисков свою вину не признал.
Напомним, 12 ноября 2023 года екатеринбуржец около клуба избил нескольких молодых людей, с которыми вступил в конфликт, а затем стал стрелять из пистолета в иномарку Cadillac.
После этого мужчина вместе со своей девушкой скрылся с места происшествия и улетел в Дубай. Когда он вернулся в Екатеринбург, его задержали в аэропорту Кольцово.