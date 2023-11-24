Кто вернулся на родину: в мэрии отчитались о миграционной ситуации в Нижнем Тагиле

Миграционная обстановка для Нижнего Тагила, судя по статистическим данным, озвученным на заседании комиссии гордумы, имеет отрицательную динамику. Но несмотря на это, есть положительные тенденции. Кто эти люди, покидающие Нижний Тагил и возвращающиеся в него? Есть ли весомые причины, которые заставят тагильчан уезжать из родного города? Обо всем по порядку.