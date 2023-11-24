Кто вернулся на родину: в мэрии отчитались о миграционной ситуации в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Миграционная обстановка для Нижнего Тагила, судя по статистическим данным, озвученным на заседании комиссии гордумы, имеет отрицательную динамику. Но несмотря на это, есть положительные тенденции. Кто эти люди, покидающие Нижний Тагил и возвращающиеся в него? Есть ли весомые причины, которые заставят тагильчан уезжать из родного города? Обо всем по порядку.
По итогам 2022 года из Нижнего Тагила уехали 5 336 человек. Из них внутренняя миграция составила 4 002 человека, международная — 1 334 человека. Годом ранее наблюдался миграционный прирост — 75 человек.
По сравнению с 2021 годом, в 2020-м с территории Нижнего Тагила выбыло на 801 человек больше, преимущественно это за счет увеличения миграции в зарубежные страны — на 874 человека, — рассказала Инна Власова, заместитель начальника управления экономики и территориального развития.
На протяжении нескольких лет население Нижнего Тагила уезжает в одни и те же регионы — Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Московская область, Краснодарский край, Тюменская область, Челябинская область и Пермский край. В 2022 году 32 человека уехали в Калининград.
Отток населения происходит в трудоспособном возрасте. Основными причинами на сегодняшний день являются: получение высшего, средне-профессионального образования в крупных областных центрах, изменения места работы в связи с карьерным ростом и уровнем заработной платы, состояние здоровья и экологическая обстановка, — сообщила Инна Власова.
В части внутрирегиональной миграции, то есть той, что была в пределах Свердловской области, в Нижний Тагил в 2022 году переехали 1 506 человек трудоспособного и старшего трудоспособного возраста. Из других городов России в наш город прибыли 1 119 человек.
В Нижний Тагил на ПМЖ приехали люди из таких городов, как Екатеринбург, Кушва, район Алапаевский, Качканар, Верхняя Салда. Основными причинами прибытия остаются — возвращение молодежи после окончания высших учебных заведений. А также возвращение по иным причинам лиц трудоспособного и старшего трудоспособного возраста, — пояснила Инна Власова, заместитель начальника управления экономики и территориального развития.
Наблюдается положительная тенденция, при которой в Нижний Тагил прибывают граждане из Москвы, Московской области, Татарстана, Архангельской и Белгородской областей.
Прибывшие в наш город граждане из стран СНГ за 2022 год — 1 266 человек, и других зарубежных стран — 37 человек.
Значительную долю по количеству прибывших из стран СНГ составили граждане из Таджикистана — 50%. Что касается переезда из зарубежных стран — это Грузия и 1,2%.
Да, и не только с Москвы, но и из Германии. По мнению депутатов, любопытным оказался тот факт, что, судя по статистике, люди хоть и уезжают в Москву (19,5%), но и возвращаются оттуда обратно в Нижний Тагил (14%).
Да, прибывают, регистрируются обратно в Нижний Тагил. Причины, как сообщают в миграционной службе, — возвращение в семью, на родину, — поясняет Инна Власова.
Еще одна тема, затронутая депутатами, возвращение семей с немецкими корнями.
Не берусь утверждать, что это достоверная информация, но в СМИ сообщают о случаях переезда граждан из Германии в РФ после начала СВО. У нас наши выпускники, кто обзавелся семьей в Германии, возвращаются в РФ, — сказала депутат и директор школы №32 Галина Масликова.
По статистике, которую озвучила Инна Власова, в Нижний Тагил из Германии прибыло 2 человека, а выбыло — 6.
Интересно, что мигранты из стран СНГ также уезжают обратно на родину — 97% от всех международных миграций. Так, по итогам 2022 года обратно уехали 35,9% (от общего количества уехавших) таджиков, 13,4% узбеков и 14,8% азербайджанцев. Что касается зарубежных стран, то из Нижнего Тагила люди переехали в Грузию, Израиль, Китай, Сирию.
Опрос населения дал администрации Нижнего Тагила представление о том, почему люди могут покинуть город. Голосование проводилось среди жителей на сайте Госуслуг, пояснила Инна Власова.
66% респондентов ответили, что нет возможности найти подходящую работу с достойной заработной платой, 64% ссылаются на плохую экологическую обстановку. 52% говорят об отсутствии перспектив карьерного роста и повышении их благосостояния. 38% респондентов отметили низкий уровень и недостаток образовательных учреждений на территории города. 37% сказали о плохой инфраструктуре в принципе и о низком уровне благоустройства городской среды.
30% — низкий культурный уровень населения, 20% сказали о низкой транспортной доступности, в частности отсутствие остановок для поездов дальнего следования и отсутствие аэропорта на территории города. И 13% отметили неудовлетворительность жилищных условий и неблагоприятный климат, — сообщили в мэрии.