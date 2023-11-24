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Полторы тысячи жителей покинули Нижний Тагил за 2022 году

Кто вернулся на родину: в мэрии отчитались о миграционной ситуации в Нижнем Тагиле

24 ноября 2023, 17:10
Фото: tagilcity.ru

Полторы тысячи жителей покинули Нижний Тагил за 2022 году

В 2022 году в Нижний Тагил прибыли 3 927 человек, покинули город — 5 336 человек. Что кроется в этих цифрах? О мигрантах, возможных причинах переезда из Тагила и в него и ситуации с миграцией рассказали в мэрии города.

Миграционная обстановка для Нижнего Тагила, судя по статистическим данным, озвученным на заседании комиссии гордумы, имеет отрицательную динамику. Но несмотря на это, есть положительные тенденции. Кто эти люди, покидающие Нижний Тагил и возвращающиеся в него? Есть ли весомые причины, которые заставят тагильчан уезжать из родного города? Обо всем по порядку.

Переезд из Нижнего Тагила: кто и куда?

По итогам 2022 года из Нижнего Тагила уехали 5 336 человек. Из них внутренняя миграция составила 4 002 человека, международная — 1 334 человека. Годом ранее наблюдался миграционный прирост — 75 человек.

По сравнению с 2021 годом, в 2020-м с территории Нижнего Тагила выбыло на 801 человек больше, преимущественно это за счет увеличения миграции в зарубежные страны — на 874 человека, — рассказала Инна Власова, заместитель начальника управления экономики и территориального развития.

На протяжении нескольких лет население Нижнего Тагила уезжает в одни и те же регионы — Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Московская область, Краснодарский край, Тюменская область, Челябинская область и Пермский край. В 2022 году 32 человека уехали в Калининград.

Отток населения происходит в трудоспособном возрасте. Основными причинами на сегодняшний день являются: получение высшего, средне-профессионального образования в крупных областных центрах, изменения места работы в связи с карьерным ростом и уровнем заработной платы, состояние здоровья и экологическая обстановка, — сообщила Инна Власова.
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Планы на жизнь — переезд в Нижний Тагил

В части внутрирегиональной миграции, то есть той, что была в пределах Свердловской области, в Нижний Тагил в 2022 году переехали 1 506 человек трудоспособного и старшего трудоспособного возраста. Из других городов России в наш город прибыли 1 119 человек.

В Нижний Тагил на ПМЖ приехали люди из таких городов, как Екатеринбург, Кушва, район Алапаевский, Качканар, Верхняя Салда. Основными причинами прибытия остаются — возвращение молодежи после окончания высших учебных заведений. А также возвращение по иным причинам лиц трудоспособного и старшего трудоспособного возраста, — пояснила Инна Власова, заместитель начальника управления экономики и территориального развития.

Наблюдается положительная тенденция, при которой в Нижний Тагил прибывают граждане из Москвы, Московской области, Татарстана, Архангельской и Белгородской областей.

Прибывшие в наш город граждане из стран СНГ за 2022 год — 1 266 человек, и других зарубежных стран — 37 человек.

Значительную долю по количеству прибывших из стран СНГ составили граждане из Таджикистана — 50%. Что касается переезда из зарубежных стран — это Грузия и 1,2%.
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«С Москвы-то возвращаются»

Да, и не только с Москвы, но и из Германии. По мнению депутатов, любопытным оказался тот факт, что, судя по статистике, люди хоть и уезжают в Москву (19,5%), но и возвращаются оттуда обратно в Нижний Тагил (14%).

Да, прибывают, регистрируются обратно в Нижний Тагил. Причины, как сообщают в миграционной службе, — возвращение в семью, на родину, — поясняет Инна Власова.

Еще одна тема, затронутая депутатами, возвращение семей с немецкими корнями.

Не берусь утверждать, что это достоверная информация, но в СМИ сообщают о случаях переезда граждан из Германии в РФ после начала СВО. У нас наши выпускники, кто обзавелся семьей в Германии, возвращаются в РФ, — сказала депутат и директор школы №32 Галина Масликова.

По статистике, которую озвучила Инна Власова, в Нижний Тагил из Германии прибыло 2 человека, а выбыло — 6.

Интересно, что мигранты из стран СНГ также уезжают обратно на родину — 97% от всех международных миграций. Так, по итогам 2022 года обратно уехали 35,9% (от общего количества уехавших) таджиков, 13,4% узбеков и 14,8% азербайджанцев. Что касается зарубежных стран, то из Нижнего Тагила люди переехали в Грузию, Израиль, Китай, Сирию.

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Экология, отсутствие аэропорта и другие причины для переезда из Нижнего Тагила

Опрос населения дал администрации Нижнего Тагила представление о том, почему люди могут покинуть город. Голосование проводилось среди жителей на сайте Госуслуг, пояснила Инна Власова.

66% респондентов ответили, что нет возможности найти подходящую работу с достойной заработной платой, 64% ссылаются на плохую экологическую обстановку. 52% говорят об отсутствии перспектив карьерного роста и повышении их благосостояния. 38% респондентов отметили низкий уровень и недостаток образовательных учреждений на территории города. 37% сказали о плохой инфраструктуре в принципе и о низком уровне благоустройства городской среды.

30% — низкий культурный уровень населения, 20% сказали о низкой транспортной доступности, в частности отсутствие остановок для поездов дальнего следования и отсутствие аэропорта на территории города. И 13% отметили неудовлетворительность жилищных условий и неблагоприятный климат, — сообщили в мэрии.
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Фото: 1MI
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