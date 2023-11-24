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В Серове мама девочки, найденной в сугробе, будет наказана

Мать девочки из Серова, найденной в одном подгузнике в сугробе, накажет полиция

24 ноября 2023, 08:07
Фото: 1MI

В Серове мама девочки, найденной в сугробе, будет наказана

Мама двухлетней девочки, которая была найдена в сугробе в одном подгузнике, будет наказана полицией. Уже заведено административное дело.

На место происшествия выезжали полицейские под руководством начальника ПДН территориального ОВД подполковника полиции Марины Дитятьевой. Семья на учете в ПДн не числится. Полицейские завели в отношении матери ребенка административное дело по статье за ненадлежащее воспитание ребенка. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, главное, чтобы девочку спасли.

Напомним, девочка была найдена в Серове Свердловской области. Она получила обморожение и находится в больнице. Она лежала в сугробе в одном памперсе и распашонке, пишет Ура.ру. Прокуратура региона уже начала проверку.

#Происшествия#Дети#Свердловская область#Полиция#Серов#ЧП#Пострадавшие#18+#Ирина Кирилова
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