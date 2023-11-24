Мать девочки из Серова, найденной в одном подгузнике в сугробе, накажет полиция

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
На место происшествия выезжали полицейские под руководством начальника ПДН территориального ОВД подполковника полиции Марины Дитятьевой. Семья на учете в ПДн не числится. Полицейские завели в отношении матери ребенка административное дело по статье за ненадлежащее воспитание ребенка. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, главное, чтобы девочку спасли.
Напомним, девочка была найдена в Серове Свердловской области. Она получила обморожение и находится в больнице. Она лежала в сугробе в одном памперсе и распашонке, пишет Ура.ру. Прокуратура региона уже начала проверку.