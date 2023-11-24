Мэрия Нижней Салды заплатит 20 тысяч за нападение собаки на девочку

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Девочка гуляла вместе со своей подругой. В какой-то момент ее укусила за руку собака. Девочку привезли в больницу, где ей назначили необходимое лечение, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Родители пострадавшей школьницы обратились в прокуратуру. Прокурор направил иск в суд о том, чтобы получить компенсацию от мэрии в пользу ребенка. Суд взыскал 20 тысяч рублей.
Напомним, в Красноуральске суд обязал коммунальную службу выплатить 50 тысяч рублей девочке, которая пострадала от того, что на нее набросилась безнадзорная собака.