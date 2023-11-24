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Девочка из Нижней Салды получит компенсацию за травму после укуса собаки

Мэрия Нижней Салды заплатит 20 тысяч за нападение собаки на девочку

24 ноября 2023, 14:10
Фото: 1MI

Девочка из Нижней Салды получит компенсацию за травму после укуса собаки

В Нижней Салде 11-летняя девочка пострадала после того, как на нее напала уличная собака. Инцидент случился на улице Строителей 29 марта 2023 года.

Девочка гуляла вместе со своей подругой. В какой-то момент ее укусила за руку собака. Девочку привезли в больницу, где ей назначили необходимое лечение, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Родители пострадавшей школьницы обратились в прокуратуру. Прокурор направил иск в суд о том, чтобы получить компенсацию от мэрии в пользу ребенка. Суд взыскал 20 тысяч рублей.

Напомним, в Красноуральске суд обязал коммунальную службу выплатить 50 тысяч рублей девочке, которая пострадала от того, что на нее набросилась безнадзорная собака.

В Североуральске администрация заплатит 7-летней девочке 30 тысяч за укус собаки
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