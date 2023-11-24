Мужчина обнаружен мертвым в погребе в Слободо-Туринском районе. Найден его убийца

Как оказалось, убитый в день происшествия пришел в гости к подозреваемому, где они употребляли алкоголь. Потерпевший попросил у приятеля денег взаймы, однако тот отказался. Между ними возникла ссора, во время которой подозреваемый ударил ножом оппонента, вследствие чего тот скончался.