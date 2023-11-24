Мужчина обнаружен мертвым в погребе в Слободо-Туринском районе. Найден его убийца

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
У погибшего свердловчанина была колото-резаная рана в области груди. Через некоторое время правоохранителям удалось найти человека, который совершил убийство, рассказали Ура.ру в Следкоме Свердловской области.
Как оказалось, убитый в день происшествия пришел в гости к подозреваемому, где они употребляли алкоголь. Потерпевший попросил у приятеля денег взаймы, однако тот отказался. Между ними возникла ссора, во время которой подозреваемый ударил ножом оппонента, вследствие чего тот скончался.
Задержанный признал вину в совершенном преступлении. В отношении него возбудили уголовное дело и заключили под стражу. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.
Напомним, 14 ноября 2023 года в Перми местный житель убил своего бывшего друга, который когда-то издевался над его женой. Вскоре его нашли и задержали.