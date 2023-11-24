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Житель Свердловской области найден убитым

Мужчина обнаружен мертвым в погребе в Слободо-Туринском районе. Найден его убийца

24 ноября 2023, 15:42
Фото: 1MI

Житель Свердловской области найден убитым

В Свердловской области обнаружили убитым 53-летнего мужчину, который находился в погребе. Его нашли 31 октября 2023 года.

У погибшего свердловчанина была колото-резаная рана в области груди. Через некоторое время правоохранителям удалось найти человека, который совершил убийство, рассказали Ура.ру в Следкоме Свердловской области.

Как оказалось, убитый в день происшествия пришел в гости к подозреваемому, где они употребляли алкоголь. Потерпевший попросил у приятеля денег взаймы, однако тот отказался. Между ними возникла ссора, во время которой подозреваемый ударил ножом оппонента, вследствие чего тот скончался.

Задержанный признал вину в совершенном преступлении. В отношении него возбудили уголовное дело и заключили под стражу. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, 14 ноября 2023 года в Перми местный житель убил своего бывшего друга, который когда-то издевался над его женой. Вскоре его нашли и задержали.

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