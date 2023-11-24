На 4 миллиона больше: мэрия Нижнего Тагила получил допсредства на отлов собак

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Дополнительные средства областной субвенции на организацию работы с безнадзорными животными мэрия Нижнего Тагила запросила у Департамента, как только в управлении поняли, что ранее заложенных средств не хватает. Параллельно с этим дополнительные средства управление запрашивало из бюджета города.
Хотел бы сказать спасибо, в том числе, депутатам, в связи с тем, что мы местным бюджетом дополняли деньги на отлов в 2022 и в 2023 годах. Департамент ветеринарии пересмотрел приказ о расчете полномочий о выделении субвенций на данные цели. Сейчас он проводит анализ потраченных средств и отловленных собак, в связи с этим формирует сумму субвенции на следующий год. Поскольку в предыдущие годы мы выделяли допсредства, нам на будущий год предоставляют вместо 8 миллионов — 12 с лишним. И это самая большая цифра в области, — пояснил Андрей Лебедев.
Новые договоры будут заключаться уже в январе. Напомним, в 2023 году было отловлено 1027 особей. На это были израсходованы в полном объеме средства субвенции 8 миллионов рублей и требовался еще один миллион. Постепенное увеличение запрашиваемых из бюджета средств позволило увеличить субвенцию.