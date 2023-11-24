На 4 миллиона больше: мэрия Нижнего Тагила получил допсредства на отлов собак

Новые договоры будут заключаться уже в январе. Напомним, в 2023 году было отловлено 1027 особей. На это были израсходованы в полном объеме средства субвенции 8 миллионов рублей и требовался еще один миллион. Постепенное увеличение запрашиваемых из бюджета средств позволило увеличить субвенцию.