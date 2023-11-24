Не пройдет отбор, заплатим сами: инициативный проект обсудили в мэрии Нижнего Тагила

Инициативный проект жителей Нижнего Тагила рассмотрят в министерстве региона

Инициативный проект жителей Нижнего Тагила на оснащение спортшколы на сумму 300 тысяч рублей отправлен в Министерство экономики и территориального развития на рассмотрение. Если проект пройдет отбор, то часть расходов оплатит область. Если не пройдет — в мэрии Тагила рассмотрят его финансирование.