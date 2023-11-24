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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Инициативный проект жителей Нижнего Тагила рассмотрят в министерстве региона

Не пройдет отбор, заплатим сами: инициативный проект обсудили в мэрии Нижнего Тагила

24 ноября 2023, 11:52
Фото: Midjourney

Инициативный проект жителей Нижнего Тагила рассмотрят в министерстве региона

Инициативный проект жителей Нижнего Тагила на оснащение спортшколы на сумму 300 тысяч рублей отправлен в Министерство экономики и территориального развития на рассмотрение. Если проект пройдет отбор, то часть расходов оплатит область. Если не пройдет — в мэрии Тагила рассмотрят его финансирование.

Собрание по поддержке проекта, в котором приняли участие 50 человек, прошло 2 октября. Стоимость проекта составляет 302 тысячи рублей.

Вклад населения составил 15 100 рублей или 5% от стоимости проекта. 5 октября проект был внесен на рассмотрение администрации Нижнего Тагила. По результатам рассмотрения было принято положительное решение по поддержке проекта, — пояснила Инна Власова, заместитель начальника управления экономики и территориального развития Нижнего Тагила.
Инна Власова, и. о. начальника управления экономики и территориального развития Нижнего ТагилаИнна Власова, и. о. начальника управления экономики и территориального развития Нижнего Тагила
Инна Власова, и. о. начальника управления экономики и территориального развития Нижнего Тагила
Фото: tagilcity.ru

19 октября проект по оснащению спортивной школы №4 Нижнего Тагила был направлен в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области, где и находится в текущей работе по сей день.

Мы на сегодня рассматриваем два варианта, один из другого вытекает. На этапе планирования бюджета, в том числе областного, мы этот проект заявили на участие в областном отборе в надежде получить средства областного бюджета. Если по каким-то причинам отбор мы не пройдем и не получим их, то будем рассматривать вариант участия только местного бюджета в этом проекте, — рассказал замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.
300 тысяч требуется на новый инициативный проект для спортшколы Нижнего Тагила
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