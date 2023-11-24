Не пройдет отбор, заплатим сами: инициативный проект обсудили в мэрии Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
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Updated Сегодня, 11:54
Собрание по поддержке проекта, в котором приняли участие 50 человек, прошло 2 октября. Стоимость проекта составляет 302 тысячи рублей.
Вклад населения составил 15 100 рублей или 5% от стоимости проекта. 5 октября проект был внесен на рассмотрение администрации Нижнего Тагила. По результатам рассмотрения было принято положительное решение по поддержке проекта, — пояснила Инна Власова, заместитель начальника управления экономики и территориального развития Нижнего Тагила.
19 октября проект по оснащению спортивной школы №4 Нижнего Тагила был направлен в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области, где и находится в текущей работе по сей день.
Мы на сегодня рассматриваем два варианта, один из другого вытекает. На этапе планирования бюджета, в том числе областного, мы этот проект заявили на участие в областном отборе в надежде получить средства областного бюджета. Если по каким-то причинам отбор мы не пройдем и не получим их, то будем рассматривать вариант участия только местного бюджета в этом проекте, — рассказал замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.