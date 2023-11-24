tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Подростки и охранники ТЦ «Квадрат» в Нижнем Тагиле устроили скандал

Охранник ТЦ «Квадрат» в Нижнем Тагиле обматерил и пнул подростка

24 ноября 2023, 04:06
Фото: 1MI

Подростки и охранники ТЦ «Квадрат» в Нижнем Тагиле устроили скандал

В Нижнем Тагиле произошел конфликт между компанией подростков и двумя охранниками торгового центра «Квадрат». Инцидент случился 23 ноября 2023 года.

Школьники шли с тренировки и решили по пути зайти в магазин, чтобы купить воды. По словам одного из подростков, при входе в ТЦ к ним подошли охранники и стали их выгонять. Молодые люди попытались объяснить, что они пришли сделать покупку, а не хулиганить, однако безуспешно, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

В какой-то момент мальчики принялись записывать происходящее на видео. Один из охранников при этом нецензурно ругался и, как рассказал подросток, одного из ребят он пнул ногой. Тогда компания посетителей ушла из центра.

При этом известно, что они все же сделали покупку в супермаркете, который находится в данном ТЦ.

Напомним, 7 октября 2023 года в Екатеринбурге охранники ТЦ «Таганский ряд» избили посетителя. Причина инцидента неизвестна.

В Екатеринбурге водитель наехал на ногу охранника ТЦ. В ответ он ударил его по голове
Узнать подробнее
Читайте также:
Разбил стекло машины: двое мужчин в Екатеринбурге поскандалили с автомобилистомПодросток в Екатеринбурге угрожал пистолетом своему ровесникуРазбили лобовое стекло: мужчины в Екатеринбурге разнесли иномарку и избили водителя
#Происшествия#Нижний Тагил#Школьники#Подростки#Торговый центр#Покупка#Ссора#ЧП#Конфликт#Супермаркет#Охранник#18+#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
Вчера, 11:56
«Нет денег — ходи пешком»: в Екатеринбурге депутат призвал поднять стоимость проезда
Вчера, 09:56
Беспрецедентный дефицит работников зафиксирован в российских регионах
Вчера, 10:22
Заключенный из Нижнего Тагила отсудил у ФСИН 135 тысяч за невыявленный гепатит С
Вчера, 09:18
Утренний сюрприз: тагильчане и жители пригорода пожаловались на красный снег и запах
22 ноября, 11:20
Гендиректор КАМАЗа лично передал военнослужащим оборудование и автотехнику
Вчера, 06:57