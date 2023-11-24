Охранник ТЦ «Квадрат» в Нижнем Тагиле обматерил и пнул подростка

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Школьники шли с тренировки и решили по пути зайти в магазин, чтобы купить воды. По словам одного из подростков, при входе в ТЦ к ним подошли охранники и стали их выгонять. Молодые люди попытались объяснить, что они пришли сделать покупку, а не хулиганить, однако безуспешно, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
В какой-то момент мальчики принялись записывать происходящее на видео. Один из охранников при этом нецензурно ругался и, как рассказал подросток, одного из ребят он пнул ногой. Тогда компания посетителей ушла из центра.
При этом известно, что они все же сделали покупку в супермаркете, который находится в данном ТЦ.
Напомним, 7 октября 2023 года в Екатеринбурге охранники ТЦ «Таганский ряд» избили посетителя. Причина инцидента неизвестна.