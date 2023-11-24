Охранник ТЦ «Квадрат» в Нижнем Тагиле обматерил и пнул подростка

Школьники шли с тренировки и решили по пути зайти в магазин, чтобы купить воды. По словам одного из подростков, при входе в ТЦ к ним подошли охранники и стали их выгонять. Молодые люди попытались объяснить, что они пришли сделать покупку, а не хулиганить, однако безуспешно, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».