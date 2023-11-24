Пасмурный и теплый декабрь со снегом ожидается в Нижнем Тагиле

Так, по данным синоптиков Гисметео, первый день декабря встретит жителей Нижнего Тагила снегом с дождем и температурой всего в -1 градус. Однако уже 2 декабря резко похолодает. Ночью температура поднимется до -16 градусов, а днем потеплеет до -9. Все два дня в городе прогнозируется снег.