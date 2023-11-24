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Пасмурный и теплый декабрь со снегом ожидается в Нижнем Тагиле

Пасмурный и теплый декабрь со снегом ожидается в Нижнем Тагиле

24 ноября 2023, 08:00
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле погода в декабре 2023 года ожидается по большей части пасмурная и снежная, но при этом сильных заморозков синоптики не прогнозируют.

Так, по данным синоптиков Гисметео, первый день декабря встретит жителей Нижнего Тагила снегом с дождем и температурой всего в -1 градус. Однако уже 2 декабря резко похолодает. Ночью температура поднимется до -16 градусов, а днем потеплеет до -9. Все два дня в городе прогнозируется снег.

3, 4 и 5 декабря температура воздуха будет держаться в районе -11…-15 градусов. А затем на пять дней с 6 по 10 декабря снова ожидается потепление. Однако вновь вернутся снегопады. Температура воздуха прогреется до -2…-5 градусов.

После этого до конца месяца холодать уже не будет. Температура будет держаться на уровне -8…-10 градусов. Даже ночами столбики термометров будут опускаться всего на 1-2 градуса. До конца месяца прогнозируются снега.

Кроме всего прочего в течение всего декабря ожидается преимущественно пасмурная погода. Однако в некоторые дни все же будет выглядывать солнце.

Напомним, в связи с ноябрьскими снегопадами в Свердловской области резко вырос спрос на уборщиков снега.

#Нижний Тагил#Погода#Прогноз#Окружающая среда#Зима#Природа#Декабрь#Ирина Кирилова
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