Педагог из Нижнего Тагила заняла 2 место в областном этапе конкурса «Лучшая методика»

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Published Сегодня, 06:36
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Буцина заняла призовое место в номинации «Сценарий занятия в рамках ОБЖ». Педагог подготовила к конкурсу свою работу «Мероприятия РСЧС по защите населения и территории в ЧС».
Сейчас преподаватель продолжает бороться в новом этапе мероприятия среди педагогов УрФО, рассказали в нижнетагильском управлении образования.
Напомним, учитель ОБЖ из Нижнего Тагила победил на конкурсе «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ».