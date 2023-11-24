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Учительница из Нижнего Тагила победила в региональном этапе конкурса

Педагог из Нижнего Тагила заняла 2 место в областном этапе конкурса «Лучшая методика»

24 ноября 2023, 06:36
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Учительница из Нижнего Тагила победила в региональном этапе конкурса

Учительница ОБЖ из Нижнего Тагила Наталья Буцина оказалась на втором месте в областном этапе конкурса «Лучшая методика по предметам Основы безопасности жизнедеятельности и Безопасность жизнедеятельности».

Буцина заняла призовое место в номинации «Сценарий занятия в рамках ОБЖ». Педагог подготовила к конкурсу свою работу «Мероприятия РСЧС по защите населения и территории в ЧС».

Сейчас преподаватель продолжает бороться в новом этапе мероприятия среди педагогов УрФО, рассказали в нижнетагильском управлении образования.

Напомним, учитель ОБЖ из Нижнего Тагила победил на конкурсе «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ».

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#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Учитель#Мероприятие#Педагог#Гражданская оборона#Призер#Елизавета Зиборова#ЧС#ОБЖ
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