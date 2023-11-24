«Радовались, как дети»: в Нижний Тагил прибыл поезд Деда Мороза

Долгожданной для ребят и их родителей стала встреча с главным волшебником — Дедом Морозом. Он, наряженный в красивый тулуп, сидел в отдельном вагоне — там главный герой Нового года принимал от ребята письма, делал памятные фото со всеми желающими, поздравлял с наступающим праздником и раздавал пожелания. Повсюду — письма, подписанные ребятами из разных городов России.