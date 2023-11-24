«Радовались, как дети»: в Нижний Тагил прибыл поезд Деда Мороза

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Published Сегодня, 08:52
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В ожидании поезда Деда Мороза, следовавшего из самого Великого Устюга, ранним утром 24 ноября на перроне выступили артисты ДК «Юбилейный» — так они развлекали ожидающих горожан и гостей города. Присутствовавшие ребята смогли загадать желания, написать их на бумажке и убрать их в волшебный сундук.
Эффектное появление поезда Деда Мороза вызвало восторг у зрителей, кадры прибывающего состава делали даже сотрудники РЖД. Встречающие сразу же ринулись в вагоны — осматривать все, что есть внутри состава, но прежде их встретили волонтеры-билетеры. Корреспондент TagilCity.ru Артем Карнаухов побывал на вокзале вместе с встречающими и сделал атмосферные праздничные фотографии в новогоднем железнодорожном составе.
У одного из вагонов прямо на улице работает ящик для Почты Деда Мороза, ребята вместе с родителями уже активно бросают туда письма со своими желаниями. Еще рядом с поездом веселые ведущие, развлекающие толпу, фотографируются со всеми желающими.
Очень все понравилось. Первый раз приехали с Невьянска, чтобы показать детям настоящего Деда Мороза. Привезли свои письма и уже спустили их в почтовый ящик. Что назагадывали — не скажем, секрет! — рассказала корреспонденту TagilCity.ru жительница Невьянска.
Внутри праздничного поезда много всего интересного — новогодняя атрибутика, музыка для настроения, приветливые волонтеры из команды Деда Мороза. На память можно купить себе что-нибудь интересное. Для посетителей поезда в магазинчике представлена новогодние сувениры, сладости, имбирные пряники, украшения, игрушки и многое другое.
В новогоднем железнодорожном составе работает два вагона-ресторана — они пользуются спросом у замерзающих на перроне посетителей. Желающие могут перекусить, к примеру, сосиской в тесте за 150 рублей и выпить чай или кофе.
Немало людей хотят сделать красивые кадры в специальной фотозоне — на скамейке рядом с красиво украшенной елочкой. Мамы активно фотографируют ребят. Но сразу предупредим — эта услуга за деньги. Красиво сесть и накрыться уютным пледом помогает волонтер. Хотя, если честно, весь поезд — как одна сплошная шикарная фотозона. Глаз радуется, глядя на фотографии, правда?
Дед Мороз ждет ребят в другом вагоне, пробиться к нему сложно, но реально — нужно запастись терпением. Мамы переживают, что их дети не смогут попасть к новогоднему волшебнику. Но на пути к зимнему герою ребятам встречается много всего интересного.
Нам очень все понравилось, сами как будто в детство впали. Улыбка не сходила с нашего лица. Думаю, детям тоже все понравилось, — поделились с корреспондентом TagilCIty.ru посетители поезда.
Попасть в Деду Морозу удалось всем желающим. Но прежде чем прийти в заветный вагон, люди познакомились со сказочными героями — лесным жителем Шуршиком, тетушкой Аушкой, которая все время ау-кает, и Дедушкой Трескуном — дальним родственником Деда Мороза. Дед Трескун заведует ветрами и вьюгами.
Долгожданной для ребят и их родителей стала встреча с главным волшебником — Дедом Морозом. Он, наряженный в красивый тулуп, сидел в отдельном вагоне — там главный герой Нового года принимал от ребята письма, делал памятные фото со всеми желающими, поздравлял с наступающим праздником и раздавал пожелания. Повсюду — письма, подписанные ребятами из разных городов России.
Также для гостей поезда Деда Мороза была предусмотрена закрытая праздничная программа. Как сообщает корреспондент редакции, все билеты на мероприятие раскупили достаточно быстро.
Поезд пробудет в Нижнем Тагиле до 15:30. Завтра, 25 ноября, его встретят на вокзале Екатеринбурга, сказочная остановка для жителей столицы Урала продлится с 10:00 до 21:00. Дед Мороз из Великого Устюга побывает всего в 65 городах России. Движение он начал 11 ноября.