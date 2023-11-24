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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Клава Кока поделилась личными фото со своим женихом

«Самая личная серия»: Клава Кока поделилась серией фото со своим женихом

24 ноября 2023, 09:49
Фото: Фото: klavacoca / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Клава Кока поделилась личными фото со своим женихом

Певица Клава Кока выложила серию снимков, назвав ее «самой личной». На них артистка запечетлена с 25-летним тиктокером Александром Повериным, который является ее женихом.

Все фото сделаны в летнее время на Мальдивах. Однако выложила их певица только сейчас.

Moments of happiness (моменты счастья. — Прим. ред.), — написала Клава.

Напомним, что пара встречается пять месяцев. Александр победил на шоу, в котором главной героиней была Клава. Там он завоевал ее сердце.

Фото: Фото: klavacoca / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Напомним, что юмористические видеоролики Александра набирают миллионы просмотров в Тик Токе. В шоу на место жениха певицы претендовали двенадцать мужчин, в числе которых был отец двоих детей, учитель и девственник.

Ранее другая певица, Anna Asti, во время концерта в Набережных Челнах перепутала город с Нижним Тагилом. Она объяснила это перегрузами во время гастрольного тура.

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#Общество#Шоу#Певица#Жених#Клава Кока#Мальдивы#Пара#Дарья Сорокина
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