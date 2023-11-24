«Самая личная серия»: Клава Кока поделилась серией фото со своим женихом

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Все фото сделаны в летнее время на Мальдивах. Однако выложила их певица только сейчас.
Moments of happiness (моменты счастья. — Прим. ред.), — написала Клава.
Напомним, что пара встречается пять месяцев. Александр победил на шоу, в котором главной героиней была Клава. Там он завоевал ее сердце.
Напомним, что юмористические видеоролики Александра набирают миллионы просмотров в Тик Токе. В шоу на место жениха певицы претендовали двенадцать мужчин, в числе которых был отец двоих детей, учитель и девственник.
Ранее другая певица, Anna Asti, во время концерта в Набережных Челнах перепутала город с Нижним Тагилом. Она объяснила это перегрузами во время гастрольного тура.