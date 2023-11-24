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Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Красная икра в Нижнем Тагиле

Сколько стоит баночка красной икры в Нижнем Тагиле?

24 ноября 2023, 14:11
Фото: 1MI
Красная икра в Нижнем Тагиле

Стала известна стоимость красной икры в Нижнем Тагиле

До Нового года остается уже совсем немного времени и потихоньку жители Нижнего Тагила начинают планировать праздничное меню. В списке блюд традиционно одно из мест отводится красной икре. Но сколько стоит красная икра на сегодняшний день? Узнала редакция TagilCity.ru.

Сколько стоит красная икра в Нижнем Тагиле?

В зависимости от вида рыбы продавцы предлагают разную стоимость красной икры.

Так, в одном из магазинов города лососевая икра предлагается за 398,27 рубля. Но это только за 75 граммов. За 100 граммов икры продавец просит 722,45 рубля, а за 170 — 1149 рублей. Баночка икры горбуши в 95 граммов обойдется почти в 300 рублей. За 170 граммов икры нерки придется выложить 1099 рублей, а 170 граммов продукта кеты — 1499 рублей.

Сколько стоит икра в Нижнем ТагилеСколько стоит икра в Нижнем Тагиле
Как выбрать икру в Нижнем ТагилеКак выбрать икру в Нижнем Тагиле
Сколько стоит икра в Нижнем Тагиле
Фото: скриншот Сбермаркет

Еще один магазин в Нижнем Тагиле предлагает красную икру в трех вариантах, но в только в баночках 90-95 граммов. При этом два варианта икры лососевой имеют ощутимый разрыв в цене. Одна баночка предлагается за 299,99 рубля, а другая — уже за 600 рублей. 90 граммов икры горбуши при этом обойдутся уже в 649 рублей.

Как выбрать качетвенную икру в Нижнем ТагилеКак выбрать качетвенную икру в Нижнем Тагиле
Как выбрать качетвенную икру в Нижнем Тагиле
Фото: скриншот Сбермаркет

Третий магазин предлагает большой выбор икры. При этом, есть даже продукт из мойвы, судака и сельди. Ценник же варьируется от 54 до 499 рублей. Кроме того, у большинства позиций имеется приписка, что икра имитированная.

Какую икру купить Какую икру купить
Как определить настоящую икруКак определить настоящую икру
Сколько стоит икраСколько стоит икра
Какую икру купить
Фото: скриншот Сбермаркет

Так, цена на красную икру в Нижнем Тагиле в зависимости от вида рыбы, а также от магазина, может отличаться. Однако выбирать продукт для употребления тоже важно правильно.

Как не нарваться на поддельную икру?

Не всегда красная икра бывает качественной. И было бы неприятно отдать за продукт кругленькую сумму, а в итоге получить подделку. Но как же тогда понять, качественная перед вами икра или нет? Рекомендации по этому поводу дал Роспотребнадзор.

Есть несколько правил выбора красной икры:

  • У натурального продукта икринки мелкие и однородные. Кроме того, они рассыпчатые и цельные. У них отсутствуют пленки и трещинки. Если же икра истекает соком, а икринки «сдулись», то, вероятно, икру размораживали.
  • У натуральных икринок имеется ядро, в то время как поддельные однородны.
  • В зависимости от породы рыб цвет икры может отличаться. Например, он бывает алым, янтарным или желтоватым.
  • Натуральная икра имеет слабый рыбный запах. Если же окрас яркий и слишком сильно пахнет, то это искусственный или даже порченный продукт.
  • Если поместить икру в горячую воду, то натуральная слегка побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится.
Как определить поддельную икруКак определить поддельную икру
Как определить поддельную икру
Фото: 1MI

Не менее важно обращать внимание и на упаковку. На ней должно быть написано название рыбы, дата изготовления и фасовки. В России красная икра заготавливается с июня по сентябрь. В этот период рыбы нерестятся. А производится продукт на Сахалине или Камчатке.

Если банка жестяная, то на ней должна быть указана дата изготовления, номера завода и смены, а также индекс рыбной промышленности. При этом надпись «выбивается» изнутри. А вот вдавленная говорит о подделке.

Маркировка также должна иметь данные о названии рыбы, указание о производстве из мороженного сырья или название гибрида рыбы. Последние два показателя указываются при наличии соответствующих условий.

Не рекомендуется покупать икру, в составе которой есть добавка Е-329 (уротропин). Она запрещена с 2010 года, так как при разложении в кислой среде желудка она выделяет ядовитые токсины. При этом разрешены консерванты Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Подделку также можно определить по некачественной полиграфии и отсутствии данных о продукте и изготовителе. Еще один момент, на который важно обратить внимание, икра должна полностью заполнять банку. При наличии бульканья при встряхивании от покупки лучше отказаться.

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