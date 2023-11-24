Сколько стоит баночка красной икры в Нижнем Тагиле?

Еще один магазин в Нижнем Тагиле предлагает красную икру в трех вариантах, но в только в баночках 90-95 граммов. При этом два варианта икры лососевой имеют ощутимый разрыв в цене. Одна баночка предлагается за 299,99 рубля, а другая — уже за 600 рублей. 90 граммов икры горбуши при этом обойдутся уже в 649 рублей.