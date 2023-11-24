Стали известны подробности массового смертельного ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:30
Водитель машины ВАЗ, не справившись с управлением, и врезался в грузовик MAN. Грузовик отбросило на автомобиль Volvo с полуприцепом. ВАЗ также откинуло к иномарке Hyundai, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В аварии погиб мужчина, управлявший грузовой машиной MAN. Водителей ВАЗа и Volvo с различными травмами отвезли в медучреждение. Свердловчанин, сидевший за рулем Hyundai, не пострадал.
Напомним, авария случилась 23 ноября 2023 года. Движение на дорожном участке было ограничено.