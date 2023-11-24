Стали известны подробности массового смертельного ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Водитель машины ВАЗ, не справившись с управлением, и врезался в грузовик MAN. Грузовик отбросило на автомобиль Volvo с полуприцепом. ВАЗ также откинуло к иномарке Hyundai, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.