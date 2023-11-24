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Автомобилист погиб в массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Стали известны подробности массового смертельного ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

24 ноября 2023, 05:30
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Автомобилист погиб в массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Стали известны подробности массовой смертельной аварии с участием двух грузовиков и двух автомобилей на дороге Екатеринбург — Тюмень.

Водитель машины ВАЗ, не справившись с управлением, и врезался в грузовик MAN. Грузовик отбросило на автомобиль Volvo с полуприцепом. ВАЗ также откинуло к иномарке Hyundai, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Видео: ГИБДД по Свердловской области

В аварии погиб мужчина, управлявший грузовой машиной MAN. Водителей ВАЗа и Volvo с различными травмами отвезли в медучреждение. Свердловчанин, сидевший за рулем Hyundai, не пострадал.

Напомним, авария случилась 23 ноября 2023 года. Движение на дорожном участке было ограничено.

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