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Published Сегодня, 05:30

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Updated Сегодня, 06:38

У кого вырастут пенсии в 2024 году в Свердловской области

У кого вырастут пенсии в 2024 году в Свердловской области

24 ноября 2023, 05:30
Фото: 1MI
С января 2024 года в России ожидается индексация пенсий. У кого в Свердловской области она вырастет, узнало TagilCity.ru.

Страховые пенсии по старости будут проиндексированы в январе 2024 года. Сумма увеличения составит 7,5%.

Пенсии увеличат в Свердловской области в 2024 году

Индексируются пенсии по всей Росии ежегодно. Процент увеличения выплат зависит от того, какая будет инфляция. в 2024 году пенсионеров ожидает несколько этапов индексации. Самый первый приходится на 1 января 2024 года. С этого дня пенсии вырастут на 7,5%.

Как заявляли ранее федеральные власти, на повышение пенсии претендуют более 32 миллионов человек. Это неработающие пенсионеры. Индексация обойдется в триллионы рублей. Это позволит увеличить среднюю пенсию на 1628 рублей до 23 405 тысяч рублей.

У кого вырастет пенсия в 2024 году

Кроме неработающих пенсионеров, увеличение выплат ожидается и у тех, кто получает пенсии по старости, потере кормильца или инвалидности.

Второй этап индексации будет уже 2 февраля. Увеличение пенсий ожидает льготников федерального значения. Это инвалиды, ветераны ВОВ, ветераны локальных войн и участники боевых действий, Герои труда, а также ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

На третьем этапе вырастет социальная пенсия. Случится это 1 апреля. Сумма роста составит 4%.

Повысят ли пенсию работающим пенсионерам в 2024 году

Несмотря на то, что гражданин достиг пенсионного возраста, если он работает, то его повышение пенсии не ожидает. В отношении данной категории действует мораторий. Право на перерасчет пенсионер получит только после увольнения.

Однако 1 августа все же будет небольшая прибавка. Чтобы она была выплачена, нужно официально работать в течение всего 2023 года. Процент повышения пенсии в данном случает будет рассчитан индивидуально. Однако размер доплаты не превысит 371 рубля.

Как вырастут пенсии у военных

Дополнительное повышение пенсий ожидает военных. Им с 1 октября их проиндексируют на 4,5%. Обеспечивается индексация за счет роста понижающего коэффициента, который применяется к размеру довольствия. С 1 октября 2024 года данный коэффициент вырастет почти на 4%.

В Нижнем Тагиле бывшим муниципальным служащим прибавили пенсию по выслуге лет
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#Общество#Экономика#Свердловская область#Пенсионеры#Пенсия#Индексация#Люди#Ирина Кирилова
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