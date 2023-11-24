В Нижнем Тагиле дом на Вые признан аварийным и подлежащим сносу

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Участок площадью 3,5 тысячи квадратных метра изымут для муниципальных нужд. Согласно документации, всего будет изъято восемь комнат общей площадью 147,7 квадратных метра.
В связи с этим МКУ «Центр земельного права» должен провести кадастровые работы для уточнения границ земельного участка. Кроме того, в течение десяти дней копию постановления в орган регистрации прав направит управление архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила. Также копию документа получат правообладатели изымаемой недвижимости.
Напомним, в Нижнем Тагиле снесут аварийный дом на улице Космонавтов, 14. Сейчас на первом этаже здания находятся студия красоты и кафе.