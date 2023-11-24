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В Нижнем Тагиле снесут аварийный дом на Вые

В Нижнем Тагиле дом на Вые признан аварийным и подлежащим сносу

24 ноября 2023, 12:46
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле снесут аварийный дом на Вые

В Нижнем Тагиле изымут у собственников жилые помещения в многоквартирном доме на улице Черных, 20А. Здание признано аварийный и подлежащим сносу.

Участок площадью 3,5 тысячи квадратных метра изымут для муниципальных нужд. Согласно документации, всего будет изъято восемь комнат общей площадью 147,7 квадратных метра.

В связи с этим МКУ «Центр земельного права» должен провести кадастровые работы для уточнения границ земельного участка. Кроме того, в течение десяти дней копию постановления в орган регистрации прав направит управление архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила. Также копию документа получат правообладатели изымаемой недвижимости.

Напомним, в Нижнем Тагиле снесут аварийный дом на улице Космонавтов, 14. Сейчас на первом этаже здания находятся студия красоты и кафе.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Аварийное жилье#Квартира#Постановление#Выя#Улица Черных#Евгения Сафина#Снос дома
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