В Нижнем Тагиле назначены новые ответственные за привлечение на службу по контракту

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Документ был утвержден 11 ноября 2023 года. Ранее ответственным за набор военнослужащих по контракту уже назначен первый замглавы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.
В составе рабочей группы по согласованию будут работать представители от центра занятости населения, ФСИН и полиции. Помимо них будут присутствовать начальник отдела по работе со СМИ Алла Жернакова и начальник отдела по взаимодействию с административными органами Олег Сараев.
Напомним, прохождение службы в рядах ВС РФ по контракту основе предусматривает привлечение граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства.