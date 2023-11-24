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В Нижнем Тагиле создана рабочая группа по набору контрактников на военную службу

В Нижнем Тагиле назначены новые ответственные за привлечение на службу по контракту

24 ноября 2023, 11:45
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле создана рабочая группа по набору контрактников на военную службу

В Нижнем Тагиле создана рабочая группа по доукомплектованию ВС РФ гражданами на службу по контракту.

Документ был утвержден 11 ноября 2023 года. Ранее ответственным за набор военнослужащих по контракту уже назначен первый замглавы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.

В составе рабочей группы по согласованию будут работать представители от центра занятости населения, ФСИН и полиции. Помимо них будут присутствовать начальник отдела по работе со СМИ Алла Жернакова и начальник отдела по взаимодействию с административными органами Олег Сараев.

Напомним, прохождение службы в рядах ВС РФ по контракту основе предусматривает привлечение граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Армия#Военные#Военкомат#Контрактники#Набор#Евгения Сафина
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