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Published Сегодня, 13:45

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Updated Сегодня, 13:47

Светофоры отключили на шесть дней в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле отключили светофоры

24 ноября 2023, 13:45
Фото: 1MI

Светофоры отключили на шесть дней в Нижнем Тагиле

Некоторые светофоры отключили 24 ноября в Нижнем Тагиле. Ориентировочно они не будут работать до среды, 29 ноября.

Речь идет о светофорных объектах, расположенных на перекрестке проспекта Ленина — улицы Октябрьской революции. Их отключили в связи с прокладкой подземных коммуникаций.

Светофоры для пешеходов продолжат функционировать только через проспект Ленина перед улицей Октябрьской революции со стороны проспекта Мира. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле начали следить за транспортными потоками. На подъезде к городу были установлены видеодетекторы. Они фиксируют среднюю скорость проезжающих машин, плотность потока, а также другие параметры.

В Нижнем Тагиле установят модернизированный светофор на остановке «Кедр»
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#Транспорт#Нижний Тагил#Касается каждого#Светофоры#Перекресток#Отключение#Дорожное движение#Дарья Сорокина
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