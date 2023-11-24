В Нижнем Тагиле отключили светофоры

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Речь идет о светофорных объектах, расположенных на перекрестке проспекта Ленина — улицы Октябрьской революции. Их отключили в связи с прокладкой подземных коммуникаций.
Светофоры для пешеходов продолжат функционировать только через проспект Ленина перед улицей Октябрьской революции со стороны проспекта Мира. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле начали следить за транспортными потоками. На подъезде к городу были установлены видеодетекторы. Они фиксируют среднюю скорость проезжающих машин, плотность потока, а также другие параметры.