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Уборщикам снега в Свердловской области заплатят до 100 тысяч рублей

В Свердловской области резко вырос спрос на уборщиков снега

24 ноября 2023, 07:01
Фото: 1MI

Уборщикам снега в Свердловской области заплатят до 100 тысяч рублей

В Свердловской области открыли вакансии по уборке снега с зарплатой от 60 до 100 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте по поиску работы HH.ru.

Такую зарплату предлагают водителю экскаватора-погрузчика JCB. В его обязанности будет входить уборка территории бизнес-парка в Екатеринбурге. Также ему нужно будет следить исправностью своей снегоуборочной техники.

Другой работодатель из Камышлова. Отмечается, что водитель должен обладать удостоверением категории С. В эту категорию входит очистка дорог от снега, посыпка дорожного полотна антигололедными реагентами. Дорожному мастеру на Пермском тракте зимой готовы платить от 80 тысяч рублей за очистку и подсыпку реагента против гололеда. Также работник должен уметь ремонтировать дорогу.

В Екатеринбурге вакантна должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Специалисту заплатят от 85 до 90 тысяч рублей. Трактористу здесь же предлагают от 53 до 110 тысяч рублей.

Напомним, что Свердловскую область накрыло снегопадами, из-за чего на дорогах наблюдается гололед и увеличение числа ДТП. В Нижнем Тагиле в выходные синоптики прогнозируют снежную погоду.

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#Общество#Свердловская область#Зарплата#Работник#Уборка снега#Снегопады#Очистка дорог#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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