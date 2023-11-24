В Свердловской области резко вырос спрос на уборщиков снега

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Такую зарплату предлагают водителю экскаватора-погрузчика JCB. В его обязанности будет входить уборка территории бизнес-парка в Екатеринбурге. Также ему нужно будет следить исправностью своей снегоуборочной техники.
Другой работодатель из Камышлова. Отмечается, что водитель должен обладать удостоверением категории С. В эту категорию входит очистка дорог от снега, посыпка дорожного полотна антигололедными реагентами. Дорожному мастеру на Пермском тракте зимой готовы платить от 80 тысяч рублей за очистку и подсыпку реагента против гололеда. Также работник должен уметь ремонтировать дорогу.
В Екатеринбурге вакантна должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Специалисту заплатят от 85 до 90 тысяч рублей. Трактористу здесь же предлагают от 53 до 110 тысяч рублей.
Напомним, что Свердловскую область накрыло снегопадами, из-за чего на дорогах наблюдается гололед и увеличение числа ДТП. В Нижнем Тагиле в выходные синоптики прогнозируют снежную погоду.