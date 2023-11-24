В Свердловской области резко вырос спрос на уборщиков снега

Другой работодатель из Камышлова. Отмечается, что водитель должен обладать удостоверением категории С. В эту категорию входит очистка дорог от снега, посыпка дорожного полотна антигололедными реагентами. Дорожному мастеру на Пермском тракте зимой готовы платить от 80 тысяч рублей за очистку и подсыпку реагента против гололеда. Также работник должен уметь ремонтировать дорогу.