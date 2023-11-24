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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Блогер из Краснотурьинска снял клип про похороны жены

Видео о похоронах жены выложил блогер из Краснотурьинска

24 ноября 2023, 11:14
Фото: Фото: скрин с видео Александра Лещева

Блогер из Краснотурьинска снял клип про похороны жены

Блогер из Краснотурьинска Александр Лещев, чья жена Виктория стала единственным погибшим пассажиром в ДТП с автобусом и фурой, снял клип о похоронах любимой женщины.

В видеоролике звучит последняя добавленная девушкой песня во «ВКонтакте» — кавер на музыку «Гостей из будущего» от группы «Моя Мишель».

Все, кто не смог приехать издалека или прийти попрощаться с моей любовью Викторией Андреевной, можете сегодня посмотреть ролик и помянуть. Сегодня 9 дней, вспомните хорошим словом, — написал Александр Лещев в Instagram* (запрещена в РФ).

Похоронили 28-летнюю Викторию 19 ноября. После этого Александр установил скрытые камеры видеонаблюдения, чтобы узнать, кто портит могилы его близких. В одном месте похоронены отец, мать и жена Александра.

Напомним, что ранее некоторые пользователи соцсетях обвинили Александра в хайпе на смерти жены. На его защиту встала популярная блогер Екатерина Диденко, которая тоже сталкивалась с травлей в интернете после смерти мужа.

«Любите родных»: в Краснотурьинске прошли похороны супруги блогера Александра Лещева
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#Происшествия#ДТП#Краснотурьинск#Автобус#Фура#Похороны#Могилы#Хайп#Дарья Сорокина
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