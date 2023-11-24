Видео о похоронах жены выложил блогер из Краснотурьинска

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В видеоролике звучит последняя добавленная девушкой песня во «ВКонтакте» — кавер на музыку «Гостей из будущего» от группы «Моя Мишель».
Все, кто не смог приехать издалека или прийти попрощаться с моей любовью Викторией Андреевной, можете сегодня посмотреть ролик и помянуть. Сегодня 9 дней, вспомните хорошим словом, — написал Александр Лещев в Instagram* (запрещена в РФ).
Похоронили 28-летнюю Викторию 19 ноября. После этого Александр установил скрытые камеры видеонаблюдения, чтобы узнать, кто портит могилы его близких. В одном месте похоронены отец, мать и жена Александра.
Напомним, что ранее некоторые пользователи соцсетях обвинили Александра в хайпе на смерти жены. На его защиту встала популярная блогер Екатерина Диденко, которая тоже сталкивалась с травлей в интернете после смерти мужа.