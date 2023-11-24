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Глава города Владислав Пинаев поздравил тагильчанок с Днем матери

Владислав Пинаев поздравил тагильчанок в перинатальном центре с Днем матери

24 ноября 2023, 07:29
Фото: tagilcity.ru

Глава города Владислав Пинаев поздравил тагильчанок с Днем матери

24 ноября в преддверии Дня матери глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев поздравил родильниц перинатального центра с праздником. Молодые мамы получили из рук градоначальника подарки с символикой Демидовской городской больницы.

Уже по традиции в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В 2023 году торжество пришлось на 26 число этого месяца. Накануне события глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев и главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников поздравили родильниц перинатального центра с праздником.

Хорошей, доброй традицией по приглашению главного врача Демидовской больницы, Овсянников Сергей Викторовича, стало посещать перинатальный центр, поздравлять женщин с Днем матери и дарить небольшие подарки. Сказать добрые слова, пожелания, напутствия очень здорово. Вдвойне, наверное, хорошо, когда слышишь добрые, хорошие отзывы в ответ. О центре, о персонале, о их добром отношении. Все это стоит ценить, — отметил Владислав Пинаев.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в перинатальном центре.Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в перинатальном центре.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в перинатальном центре.Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в перинатальном центре.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в перинатальном центре.Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в перинатальном центре.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в перинатальном центре.Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в перинатальном центре.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в перинатальном центре.Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в перинатальном центре.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в перинатальном центре.Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в перинатальном центре.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в перинатальном центре.
Фото: tagilcity.ru

В перинатальном центре Нижнего Тагила поздравили не только жительниц города, но и женщин, приехавших из разных городов ГГО. Новоиспеченные мамы получили в подарок набор погремушек, круг для купания, конверт для ребенка и чепчик с символикой Демидовской больницы.

Такое событие оказалось для родильниц сюрпризом. Женщины приветствовали гостей, оставляли отзывы о работе медицинского учреждения и делились эмоциями о совсем недавно произошедшем в их жизни событии. Некоторые из них оказались в родильном доме впервые, а кто-то приехал сюда уже в пятый раз.

Все прошло чудесно, сотрудники прекрасные, а, самое главное, кормят на убой. Спасибо за такое отношение к нам, — сказала мамочка из Верхней Салды.

Еще одна родильница пояснила, что в 2010 и 2013 годах рожала на Вагонке, и ей есть с чем сравнить.

Родильные дома очень отличаются. В перинатальном центре тепло, душ и туалет находятся в палате. Все прошло очень хорошо, просто отлично, я довольна, — поделилась пациентка медучреждения.
Родильницы перинатального центра в Нижнем Тагиле.Родильницы перинатального центра в Нижнем Тагиле.
Родильницы перинатального центра в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

За десять месяцев 2023 года в перинатальном центре Нижнего Тагила на свет появились 2757 детей. Из них мальчиков — 1396, а девочек — 1361. При этом двойняшек родилось 28.

У нас традиция с торжественным обходом навещать и поздравляем наших родильниц. Это происходит при участии главы Нижнего Тагила Владислава Юрьевича. Мы видим, что целевая аудитория перинатального центра — не всегда непростые случаи. В нашем медицинском центре все соответствует порядку оказания помощи в акушерстве и гинекологии, Палаты, родовые отделения, отделения реанимации, реанимационное отделение для рожениц, для новорожденных полностью укомплектованы. Здесь осуществляется оказание помощи согласно нормативной документации, — сообщил глава Демидовской больницы Сергей Овсянников.
Перинатальный центр Нижнего Тагила.Перинатальный центр Нижнего Тагила.
Перинатальный центр Нижнего Тагила.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, в 2022 году в перинатальном центре Нижнего Тагила родились 2876 младенцев, из них 38 двойняшек.

19 двойняшек родились в Нижнем Тагиле в 2022 году
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