Владислав Пинаев поздравил тагильчанок в перинатальном центре с Днем матери

Такое событие оказалось для родильниц сюрпризом. Женщины приветствовали гостей, оставляли отзывы о работе медицинского учреждения и делились эмоциями о совсем недавно произошедшем в их жизни событии. Некоторые из них оказались в родильном доме впервые, а кто-то приехал сюда уже в пятый раз.