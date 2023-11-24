Владислав Пинаев поздравил тагильчанок в перинатальном центре с Днем матери

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:31
Уже по традиции в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В 2023 году торжество пришлось на 26 число этого месяца. Накануне события глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев и главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников поздравили родильниц перинатального центра с праздником.
Хорошей, доброй традицией по приглашению главного врача Демидовской больницы, Овсянников Сергей Викторовича, стало посещать перинатальный центр, поздравлять женщин с Днем матери и дарить небольшие подарки. Сказать добрые слова, пожелания, напутствия очень здорово. Вдвойне, наверное, хорошо, когда слышишь добрые, хорошие отзывы в ответ. О центре, о персонале, о их добром отношении. Все это стоит ценить, — отметил Владислав Пинаев.
В перинатальном центре Нижнего Тагила поздравили не только жительниц города, но и женщин, приехавших из разных городов ГГО. Новоиспеченные мамы получили в подарок набор погремушек, круг для купания, конверт для ребенка и чепчик с символикой Демидовской больницы.
Такое событие оказалось для родильниц сюрпризом. Женщины приветствовали гостей, оставляли отзывы о работе медицинского учреждения и делились эмоциями о совсем недавно произошедшем в их жизни событии. Некоторые из них оказались в родильном доме впервые, а кто-то приехал сюда уже в пятый раз.
Все прошло чудесно, сотрудники прекрасные, а, самое главное, кормят на убой. Спасибо за такое отношение к нам, — сказала мамочка из Верхней Салды.
Еще одна родильница пояснила, что в 2010 и 2013 годах рожала на Вагонке, и ей есть с чем сравнить.
Родильные дома очень отличаются. В перинатальном центре тепло, душ и туалет находятся в палате. Все прошло очень хорошо, просто отлично, я довольна, — поделилась пациентка медучреждения.
За десять месяцев 2023 года в перинатальном центре Нижнего Тагила на свет появились 2757 детей. Из них мальчиков — 1396, а девочек — 1361. При этом двойняшек родилось 28.
У нас традиция с торжественным обходом навещать и поздравляем наших родильниц. Это происходит при участии главы Нижнего Тагила Владислава Юрьевича. Мы видим, что целевая аудитория перинатального центра — не всегда непростые случаи. В нашем медицинском центре все соответствует порядку оказания помощи в акушерстве и гинекологии, Палаты, родовые отделения, отделения реанимации, реанимационное отделение для рожениц, для новорожденных полностью укомплектованы. Здесь осуществляется оказание помощи согласно нормативной документации, — сообщил глава Демидовской больницы Сергей Овсянников.
Напомним, в 2022 году в перинатальном центре Нижнего Тагила родились 2876 младенцев, из них 38 двойняшек.