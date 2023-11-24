Водитель иномарки с признаками наркотического опьянения устроил погоню с ГИБДД

В Приморском крае произошел инцидент с водителем иностранного автомобиля, который находился под воздействием наркотических веществ. Полицейские обратили внимание на странное поведение водителя Suzuki Swift, который не остановился после требования сотрудников ГИБДД. Вместо этого, водитель попытался скрыться от полиции, повредив при этом патрульную машину, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».