Водитель иномарки с признаками наркотического опьянения устроил погоню с ГИБДД

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Приморском крае произошел инцидент с водителем иностранного автомобиля, который находился под воздействием наркотических веществ. Полицейские обратили внимание на странное поведение водителя Suzuki Swift, который не остановился после требования сотрудников ГИБДД. Вместо этого, водитель попытался скрыться от полиции, повредив при этом патрульную машину, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В ходе проверки, водитель проявил агрессивное поведение и пытался вызвать драку. Ему оказался 32-летний мужчина, ранее не имевший права управления транспортными средствами. Также были обнаружены признаки наркотического опьянения. Однако, водитель отказался проходить медосвидетельствование и был задержан до выяснения всех обстоятельств.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя за применение насилия в отношении представителя власти. Также стало известно, что у задержанного отсутствуют права на управление транспортным средством.