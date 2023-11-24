Выехала на встречку: женщина погибла в ДТП на ЕКАД

48-летняя женщина, управлявшая Volkswagen, ехала с Московского тракта в сторону Серовского тракта. В какой-то момент она столкнулась с грузовиком. В результате случившегося свердловчанка умерла на месте ЧП, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.