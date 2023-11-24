Выехала на встречку: женщина погибла в ДТП на ЕКАД

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
48-летняя женщина, управлявшая Volkswagen, ехала с Московского тракта в сторону Серовского тракта. В какой-то момент она столкнулась с грузовиком. В результате случившегося свердловчанка умерла на месте ЧП, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
По словам водителя грузовой машины, ему навстречу неожиданно выехала иномарка. Мужчина применил экстренное торможение, однако авария все же произошла.
Известно, что погибшая к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. Автоинспекторы осмотрели место ДТП и составили протоколы по факту происшествия. Во время осмотра были выявлены недостатки дорожных условий.
Напомним, 23 ноября 2024 года на автодороге Полевской — Екатеринбург случилось столкновение двух автомобилей. Четверо человек пострадали.