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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Водитель Volkswagen Polo скончался в ДТП на ЕКАД

Выехала на встречку: женщина погибла в ДТП на ЕКАД

24 ноября 2023, 13:22
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Водитель Volkswagen Polo скончался в ДТП на ЕКАД

Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком SITRAK на ЕКАД. Авария случилась утром 24 ноября 2023 года.

48-летняя женщина, управлявшая Volkswagen, ехала с Московского тракта в сторону Серовского тракта. В какой-то момент она столкнулась с грузовиком. В результате случившегося свердловчанка умерла на месте ЧП, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

По словам водителя грузовой машины, ему навстречу неожиданно выехала иномарка. Мужчина применил экстренное торможение, однако авария все же произошла.

Известно, что погибшая к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. Автоинспекторы осмотрели место ДТП и составили протоколы по факту происшествия. Во время осмотра были выявлены недостатки дорожных условий.

Напомним, 23 ноября 2024 года на автодороге Полевской — Екатеринбург случилось столкновение двух автомобилей. Четверо человек пострадали.

Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Тюмень. Один человек погиб
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