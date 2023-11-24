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Published Сегодня, 15:57

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Updated Сегодня, 15:57

Мужчина из Екатеринбурга ушел из дома и не вернулся

Житель Екатеринбурга пропал при загадочных обстоятельствах

24 ноября 2023, 15:57
Фото: 1MI

Мужчина из Екатеринбурга ушел из дома и не вернулся

В Екатеринбурге бесследно пропал 44-летний местный житель Андрей Чазов. Его разыскивают с 22 ноября 2023 года.

Ночью екатеринбуржец уехал, не сказав об этом своим родственникам. При этом он не взял с собой мобильный телефон. С тех пор о нем ничего неизвестно, рассказали в отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Пропавший горожанин может обратиться за помощью в церковь. Рост мужчины 173 сантиметра, волосы русые. Телосложение худощавое. В момент исчезновения на нем была одежда черного цвета.

Напомним, 15 ноября 2023 года в Свердловской области исчез 81-летний пенсионер. С собой у мужчины была сумка. Также на нем был костюм темного цвета.

81-летний пенсионер из Екатеринбурга уехал на похороны друга, пропал и нашелся
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