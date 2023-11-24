Житель Екатеринбурга пропал при загадочных обстоятельствах

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Ночью екатеринбуржец уехал, не сказав об этом своим родственникам. При этом он не взял с собой мобильный телефон. С тех пор о нем ничего неизвестно, рассказали в отряде «Лиза Алерт».
Пропавший горожанин может обратиться за помощью в церковь. Рост мужчины 173 сантиметра, волосы русые. Телосложение худощавое. В момент исчезновения на нем была одежда черного цвета.
Напомним, 15 ноября 2023 года в Свердловской области исчез 81-летний пенсионер. С собой у мужчины была сумка. Также на нем был костюм темного цвета.