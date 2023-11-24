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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Самолет из Таиланда в Екатеринбург задержали на несколько часов

Жители Екатеринбурга не смогли вовремя вылететь из Таиланда

24 ноября 2023, 11:52
Фото: 1MI

Самолет из Таиланда в Екатеринбург задержали на несколько часов

Жители Екатеринбурга не смогли вовремя вылететь на Родину из Таиланда. Рейс задержали, предположительно, из-за поломки самолета.

Екатеринбуржцы не могли улететь с Пхукета, где находились на отдыхе, пишет Е1.

Один из пассажиров рассказал, что пилот объявил по громкой связи, что необходимо обесточить авиалайнер для перезапуска системы. В это время гражданам пришлось стоять около трапа воздушного судна.

В результате всех посадили в самолет, но перед взлетной полосой он остановился. Далее пассажиры некоторое время лишь наблюдали через окна, как взлетают другие самолеты.

Так они провели час, утверждает пассажир. Затем им сообщили, что в самолете сломался прибор, который определяет погоду. Все пришлось вернуться в зал ожидания в аэропорту. Там им сказали, что придется ждать как минимум 14 часов другого борта.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, время прибытия самолета из Таиланда перенесено на 25 ноября, на 11:20 местного времени.

В аэропортах Москвы задержано или отменено около 50 рейсов из-за непогоды
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#Происшествия#Самолет#Таиланд#Екатеринбург#Задержка рейса#Дарья Сорокина#Зал ожидания
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