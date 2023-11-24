Жители Екатеринбурга не смогли вовремя вылететь из Таиланда

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Екатеринбуржцы не могли улететь с Пхукета, где находились на отдыхе, пишет Е1.
Один из пассажиров рассказал, что пилот объявил по громкой связи, что необходимо обесточить авиалайнер для перезапуска системы. В это время гражданам пришлось стоять около трапа воздушного судна.
В результате всех посадили в самолет, но перед взлетной полосой он остановился. Далее пассажиры некоторое время лишь наблюдали через окна, как взлетают другие самолеты.
Так они провели час, утверждает пассажир. Затем им сообщили, что в самолете сломался прибор, который определяет погоду. Все пришлось вернуться в зал ожидания в аэропорту. Там им сказали, что придется ждать как минимум 14 часов другого борта.
По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, время прибытия самолета из Таиланда перенесено на 25 ноября, на 11:20 местного времени.