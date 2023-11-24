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Updated Сегодня, 06:26

Петицию против идеи о повышении цен на проезд подписали жители Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга предложили депутату Колесникову прожить на МРОТ

24 ноября 2023, 06:22
Фото: 1MI

Петицию против идеи о повышении цен на проезд подписали жители Екатеринбурга

В Екатеринбурге жители создали и подписали петицию против повышения цен на проезд. Ранее с такой идеей выступил депутат Александр Колесников.

Петиция размещена на платформе change.org. Создательница петиции возмутилась высказыванием депутата о том, что цены на проезд необходимо поднять.

Я крайне возмущена поведением и риторикой господина Колесникова, который сегодня предложил повысить стоимость за проезд в нашем любимом городе, — написала автор петиции Юлия в сообществе «Злой Екатеринбуржец».

Горожане выступили с призывом к комитету по этике проверить слова парламентария на предмет этичности, а также допустимости в период сложной обстановки в стране.

Также авторы петиции предлагают депутату в течение месяца публично и официально прожить на МРОТ или пенсию инвалида 3-й группы. К настоящему моменту под петицией подписались 200 человек.

Напомним, что ранее парламентарий высказался, что тем гражданам, у которых нет денег на проезд, стоит ходить пешком. Также он напоминал, что мы живем в капитализме, поэтому цены на услуги постоянно растут.

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#Происшествия#Протест#Депутат#Александр Колесников#Петиция#Екатеринбург#Стоимость проезда#Дарья Сорокина#Автобусные маршруты
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