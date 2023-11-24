Жители Екатеринбурга предложили депутату Колесникову прожить на МРОТ

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Петиция размещена на платформе change.org. Создательница петиции возмутилась высказыванием депутата о том, что цены на проезд необходимо поднять.
Я крайне возмущена поведением и риторикой господина Колесникова, который сегодня предложил повысить стоимость за проезд в нашем любимом городе, — написала автор петиции Юлия в сообществе «Злой Екатеринбуржец».
Горожане выступили с призывом к комитету по этике проверить слова парламентария на предмет этичности, а также допустимости в период сложной обстановки в стране.
Также авторы петиции предлагают депутату в течение месяца публично и официально прожить на МРОТ или пенсию инвалида 3-й группы. К настоящему моменту под петицией подписались 200 человек.
Напомним, что ранее парламентарий высказался, что тем гражданам, у которых нет денег на проезд, стоит ходить пешком. Также он напоминал, что мы живем в капитализме, поэтому цены на услуги постоянно растут.