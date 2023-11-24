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411 человек отравились дома в Нижнем Тагиле за 9 месяцев

Жители Нижнего Тагила чаще всего травились алкоголем и лекарствами

24 ноября 2023, 13:37
Фото: Midjourney

411 человек отравились дома в Нижнем Тагиле за 9 месяцев

В Нижнем Тагиле за 9 месяцев 2023 года произошло 411 случаев острого отравления дома. В основном, отравления наступали из-за алкоголя или лекарств.

О мониторинге ситуации отчитались в Управлении соцпрограмм и семейной политики. Отмечается, что по всем случаям отравлений алкоголем проводится межведомственное взаимодействие госструктур по профилактике и пресечению.

Также специалисты напомнили, что нужно быть осторожными при приеме лекарств: избегать передозировок, соблюдать правила хранения таблеток, внимательно читать инструкцию перед применением, хранить медикаменты в недоступном для детей месте. Также следует контролировать, верно ли употребляют лекарства пожилые люди.

Ранее сообщалось, что из-за нелегального общепита Екатеринбургу грозит волна отравлений. По словам замначальника Роспотребнадзора Екатеринбурга Екатерины Гомоновой, в 2023 году в городе зарегистрированы случаи массовых отравлений, где пострадали около 20-30 человек в каждом. Источником распространения служили необработанные руки и грязная посуда.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Алкоголь#Лекарства#Отравление#Хранение#Таблетки#Дарья Сорокина#Передозировка
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