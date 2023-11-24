Жители Нижнего Тагила чаще всего травились алкоголем и лекарствами

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
О мониторинге ситуации отчитались в Управлении соцпрограмм и семейной политики. Отмечается, что по всем случаям отравлений алкоголем проводится межведомственное взаимодействие госструктур по профилактике и пресечению.
Также специалисты напомнили, что нужно быть осторожными при приеме лекарств: избегать передозировок, соблюдать правила хранения таблеток, внимательно читать инструкцию перед применением, хранить медикаменты в недоступном для детей месте. Также следует контролировать, верно ли употребляют лекарства пожилые люди.
Ранее сообщалось, что из-за нелегального общепита Екатеринбургу грозит волна отравлений. По словам замначальника Роспотребнадзора Екатеринбурга Екатерины Гомоновой, в 2023 году в городе зарегистрированы случаи массовых отравлений, где пострадали около 20-30 человек в каждом. Источником распространения служили необработанные руки и грязная посуда.