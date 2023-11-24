Жители Нижнего Тагила чаще всего травились алкоголем и лекарствами

Также специалисты напомнили, что нужно быть осторожными при приеме лекарств: избегать передозировок, соблюдать правила хранения таблеток, внимательно читать инструкцию перед применением, хранить медикаменты в недоступном для детей месте. Также следует контролировать, верно ли употребляют лекарства пожилые люди.