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Пешеход без светоотражателей погиб в вечернем ДТП в Красноуфимске

Был без светоотражающих элементов: пешехода насмерть сбили на трассе в Красноуфимске

25 ноября 2023, 09:24
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пешеход без светоотражателей погиб в вечернем ДТП в Красноуфимске

Смертельная авария произошла вечером 24 октября в Красноуфимске. Водитель насмерть сбил пешехода, который в темное время суток шел по проезжей части без светоотражающих элементов.

Авария произошла около 18.00 на автодороге Ачит-Месягутово. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель Hyundai Tucson ехал в сторону Красноуфимска. В это время по ходу движения шел пешеход, на которого он допустил наезд. В результате мужчина умер на месте происшествия.

Водитель рассказал, что погибший внезапно появился в середине полосы движения. Автомобилист пытался затормозить и вывернул руль, но наезда избежать не удалось. За рулем мужчина находится 28 лет, за это время он привлекался к административной ответственности 12 раз. Он оказался трезвым.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Личность погибшего установлена. Он находился темное врем на проезжей части без цели перехода и не имел световозвращающих элементов на одежде, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

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