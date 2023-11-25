Был без светоотражающих элементов: пешехода насмерть сбили на трассе в Красноуфимске

Водитель рассказал, что погибший внезапно появился в середине полосы движения. Автомобилист пытался затормозить и вывернул руль, но наезда избежать не удалось. За рулем мужчина находится 28 лет, за это время он привлекался к административной ответственности 12 раз. Он оказался трезвым.