Был без светоотражающих элементов: пешехода насмерть сбили на трассе в Красноуфимске

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Авария произошла около 18.00 на автодороге Ачит-Месягутово. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель Hyundai Tucson ехал в сторону Красноуфимска. В это время по ходу движения шел пешеход, на которого он допустил наезд. В результате мужчина умер на месте происшествия.
Водитель рассказал, что погибший внезапно появился в середине полосы движения. Автомобилист пытался затормозить и вывернул руль, но наезда избежать не удалось. За рулем мужчина находится 28 лет, за это время он привлекался к административной ответственности 12 раз. Он оказался трезвым.
Личность погибшего установлена. Он находился темное врем на проезжей части без цели перехода и не имел световозвращающих элементов на одежде, сообщает УГИБДД по Свердловской области.