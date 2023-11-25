«Череп разобью»: жители Екатеринбурга заявили об угрозе убийством из-за наследства

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
По словам одной из заявительниц, бабушка в равных долях разделила наследство между ее супругом и ее братом. Однако родственник увез пожилую женщину к себе и теперь пытается признать ее недееспособной.
При этом, в квартире бабушки неизвестные люди, представившиеся квартирантами, начали вывозить вещи и поменяли входные двери. Родственники пошли смотреть, что происходит в жилище, и вызвали полицию.
По словам женщины, называемый квартиросъемщик заявил, что остальные мужчины являются его гостями и могу приходить, когда хотят. При разговоре также присутствовала свекровь.
Пока полиция брала объяснения, в подъезд забежал восточной наружности, с бородой и усами. При сотрудниках правопорядка говорил, что разобьет мне череп, что свекровь изобьет, — рассказала потерпевшая Е1.
После этого, как пояснила женщина, к ней в квартиру ночью пытались проникнуть двое людей в масках. В руках у них была арматура. Супруга брата и свекровь написали в полицию заявление об угрозе убийством.
Напомним, ранее один из братьев заявил, что неизвестные у него расстреляли стекло автомобиля. Причиной этого он считает споры с родственником о наследстве бабушки.