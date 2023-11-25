tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В Екатеринбурге родственники бабушки заявили об угрозе убийством

«Череп разобью»: жители Екатеринбурга заявили об угрозе убийством из-за наследства

25 ноября 2023, 06:39
Фото: 1MI

В Екатеринбурге родственники бабушки заявили об угрозе убийством

Жительницы Екатеринбурга заявили в полицию об угрозах убийством. Семья делит наследство бабушки.

По словам одной из заявительниц, бабушка в равных долях разделила наследство между ее супругом и ее братом. Однако родственник увез пожилую женщину к себе и теперь пытается признать ее недееспособной.

При этом, в квартире бабушки неизвестные люди, представившиеся квартирантами, начали вывозить вещи и поменяли входные двери. Родственники пошли смотреть, что происходит в жилище, и вызвали полицию.

По словам женщины, называемый квартиросъемщик заявил, что остальные мужчины являются его гостями и могу приходить, когда хотят. При разговоре также присутствовала свекровь.

Пока полиция брала объяснения, в подъезд забежал восточной наружности, с бородой и усами. При сотрудниках правопорядка говорил, что разобьет мне череп, что свекровь изобьет, — рассказала потерпевшая Е1.

После этого, как пояснила женщина, к ней в квартиру ночью пытались проникнуть двое людей в масках. В руках у них была арматура. Супруга брата и свекровь написали в полицию заявление об угрозе убийством.

Напомним, ранее один из братьев заявил, что неизвестные у него расстреляли стекло автомобиля. Причиной этого он считает споры с родственником о наследстве бабушки.

Наркоторговцы угрожают убить курьеров, которые привозили гроб жителю Первоуральска
Узнать подробнее
Читайте также:
В Березовском мужчина убил 2-летнюю девочку. Он хотел, чтобы она успокоиласьВ Североуральске суд лишил наследства бабушку и дедушку погибшего контрактникаПодросток в Екатеринбурге угрожал пистолетом своему ровеснику
#Происшествия#Полиция#Квартира#Бабушка#Родственники#Угроза#Имущество#Екатеринбург#Наследство#Евгения Сафина
Подпишитесь
«Радовались, как дети»: в Нижний Тагил прибыл поезд Деда Мороза
Вчера, 08:52
Владислав Пинаев поздравил тагильчанок в перинатальном центре с Днем матери
Вчера, 07:29
Стали известны тарифы на электричество в Свердловской области в 2024 году
Вчера, 15:05
Сколько стоит баночка красной икры в Нижнем Тагиле?
Вчера, 14:11
Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
23 ноября, 11:56
Жители Нижнего Тагила чаще всего травились алкоголем и лекарствами
Вчера, 13:37