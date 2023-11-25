Евгений Куйвашев на выставке «Россия» представил проекты Урала для развития страны

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Он отметил, что за последние годы в регионе были реализованы многие национальные проекты, запущено около 200 новых производств и появилось около 10 тысяч рабочих мест.
Сейчас в Екатеринбурге планируется строительство научно-технологического центра — кластера цифровой трансформации мирового уровня на базе кампуса. Еще один уникальный проект — многофункциональный образовательный центр «Губернаторский лицей».
Важнейшим для развития экономики России Евгений Куйвашев считает «Сухой порт». Транспортные логистические центры обеспечат транзит грузов с Пакистаном, Ираном, Индией и другими странами. Для реализации задачи Свердловская область активно участвует в строительстве скоростной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург, сообщает Департамент информационной политики региона.
Также губернатор пояснил присутствующим, что в регионе реализуются проекты в сфере продовольственной безопасности и развивается спортивная инфраструктура,
Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо готовы принимать самые статусные турниры. Они включены в перечень площадок для «Всемирных игр дружбы», — отметил глава Свердловской области.
Напомним, дни УрФО на выставке «Россия» стартовали 22 ноября. Свои проекты уже представили Курганская, Челябинская, Тюменская области, ЯНАО и ХМАО.