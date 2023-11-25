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Губернатор Куйвашев показал на выставке «Россия» уральские мегапроекты

Евгений Куйвашев на выставке «Россия» представил проекты Урала для развития страны

25 ноября 2023, 12:20
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Куйвашев показал на выставке «Россия» уральские мегапроекты

Губернатор Евгений Куйвашев представил мегапроекты, которые направлены на развитие страны. 25 ноября на выставке «Россия» на ВДНХ открылся день Свердловской области.

Он отметил, что за последние годы в регионе были реализованы многие национальные проекты, запущено около 200 новых производств и появилось около 10 тысяч рабочих мест.

Сейчас в Екатеринбурге планируется строительство научно-технологического центра — кластера цифровой трансформации мирового уровня на базе кампуса. Еще один уникальный проект — многофункциональный образовательный центр «Губернаторский лицей».

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Важнейшим для развития экономики России Евгений Куйвашев считает «Сухой порт». Транспортные логистические центры обеспечат транзит грузов с Пакистаном, Ираном, Индией и другими странами. Для реализации задачи Свердловская область активно участвует в строительстве скоростной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург, сообщает Департамент информационной политики региона.

Также губернатор пояснил присутствующим, что в регионе реализуются проекты в сфере продовольственной безопасности и развивается спортивная инфраструктура,

Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо готовы принимать самые статусные турниры. Они включены в перечень площадок для «Всемирных игр дружбы», — отметил глава Свердловской области.

Напомним, дни УрФО на выставке «Россия» стартовали 22 ноября. Свои проекты уже представили Курганская, Челябинская, Тюменская области, ЯНАО и ХМАО.

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