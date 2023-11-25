Как сейчас выглядит здание METRO за 180 миллионов в Нижнем Тагиле

Напомним, гипермаркет METRO закрылся в Нижнем Тагиле в 2020 году, проработав около пяти лет. Причиной этого Retail.ru назвал неудачно выбранную локацию и отсутствие перспективы развития. В него было инвестировано 20 миллионов евро.