Как сейчас выглядит здание METRO за 180 миллионов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Цена на здание площадью более девяти тысяч квадратных метров указана без учета НДС. Оно располагается на участке площадью 44 тысяч квадратных метров и расположено в семи километрах от Нижнего Тагила.
В объявлении указано, что участок в долгосрочной аренде, а здание — в собственности. В помещении 8,1 тысячи квадратных метра занимают торговые площади, остальные площади являются вспомогательными.
Здание было введено в эксплуатацию в 2015 году. Оно подключено ко всем необходимым коммуникациям. На участке расположена автостоянка на 335 машиномест и грузовая автостоянка на 14 автомобилей.
Напомним, гипермаркет METRO закрылся в Нижнем Тагиле в 2020 году, проработав около пяти лет. Причиной этого Retail.ru назвал неудачно выбранную локацию и отсутствие перспективы развития. В него было инвестировано 20 миллионов евро.