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В Каменске-Уральском в запертой квартире умерла школьница

Отравилась неизвестным веществом: 12-летняя девочка погибла в Каменске-Уральском

25 ноября 2023, 05:46
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском в запертой квартире умерла школьница

Тело умершей 12-летней дочери нашел в Каменске-Уральском ее отец, вернувшись из магазина. В запертой квартире были обнаружены вейпы и жидкости для них.

Бездыханное тело дочери обнаружил отец, который вернулся вечером из магазина. По его словам, дверь была заперта изнутри, а в квартире не было никаких признаков беспорядка. Предсмертную записку школьница не оставила.

У девочки не было хронических заболеваний, на учете в ПДН она не состояла. Однако ее мать ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери, сообщает ИА «Регнум».

Предварительно, причиной смерти названо отравление. Предстоит вскрытие тела ребенка. На месте происшествия изъяли вейпы с жидкостями и дезодорант.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Ребенок#Смерть#Полиция#Квартира#Расследование#Школьница#Евгения Сафина
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