Отравилась неизвестным веществом: 12-летняя девочка погибла в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Бездыханное тело дочери обнаружил отец, который вернулся вечером из магазина. По его словам, дверь была заперта изнутри, а в квартире не было никаких признаков беспорядка. Предсмертную записку школьница не оставила.
У девочки не было хронических заболеваний, на учете в ПДН она не состояла. Однако ее мать ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери, сообщает ИА «Регнум».
Предварительно, причиной смерти названо отравление. Предстоит вскрытие тела ребенка. На месте происшествия изъяли вейпы с жидкостями и дезодорант.