Потепление до ноля градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Так, в понедельник ночью прогнозируется до -5 градусов, а днем потеплеет до ноля. Ожидается малооблачная погода и мокрый снег. Ветер юго-восточный, умеренный, до шести метров в секунду.
Во вторник и среду, 28 и 29 ноября, среднесуточная температура составит -5 градусов. Будет пасмурно, возможны небольшие осадки в виде снега. Ветер сменит направление на северо-восточный.
В четверг, 30 ноября, и в пятницу, 1 декабря, станет немного холоднее. Днем воздух прогреется до -5 градусов, ночью — до -8 градусов. В эти дни метеорологи обещают снегопады и северный ветер до двух метров в секунду.
Напомним, из-за сильных снегопадов, которые обрушились на Свердловскую область, в регионе массово перекрывают трассы.