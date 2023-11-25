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Updated Сегодня, 13:02

Потепление до ноля градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Потепление до ноля градусов ожидается в Нижнем Тагиле

25 ноября 2023, 13:00
Фото: 1MI
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 27 ноября, в Нижнем Тагиле потеплеет до ноля градусов. Теплая погода сохранится всю рабочую неделю.

Так, в понедельник ночью прогнозируется до -5 градусов, а днем потеплеет до ноля. Ожидается малооблачная погода и мокрый снег. Ветер юго-восточный, умеренный, до шести метров в секунду.

Во вторник и среду, 28 и 29 ноября, среднесуточная температура составит -5 градусов. Будет пасмурно, возможны небольшие осадки в виде снега. Ветер сменит направление на северо-восточный.

В четверг, 30 ноября, и в пятницу, 1 декабря, станет немного холоднее. Днем воздух прогреется до -5 градусов, ночью — до -8 градусов. В эти дни метеорологи обещают снегопады и северный ветер до двух метров в секунду.

Напомним, из-за сильных снегопадов, которые обрушились на Свердловскую область, в регионе массово перекрывают трассы.

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#Нижний Тагил#Температура#Снегопад#Прогноз погоды#Синоптики#Природа#Тепло#Ноябрь#Евгения Сафина
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